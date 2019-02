Frasi culTV : Raffaella Carrà ritorna - Serena Rossi-Mia Martini - Virginia Raffaele e Satana : Beppe Fiorello , attore protagonista ne Il mondo sulle spalle , in onda il 19 febbraio alle 21.25 su Rai1, : 'Questa è la storia strepitosa di un uomo che non si rassegna, non si piange addosso, ma ...

Sanremo 2019 - Virginia Raffaele risponde alle accuse di satanismo : "Da piccola giravo i piedi al contrario" : Virginia Raffaele al Festival di Sanremo 2019 non ha lasciato il segno come ci si aspettava, ma da giorni non si fa altro che parlare delle accuse di satanismo che le sono piovute addosso a seguito di un numero comico nel quale cantava "Mamma" di Beniamino Gigli come fosse un grammofono inceppato, finendo per pronunciare il nome di Satana.In un'intervista a Il Fatto Quotidiano, l'imitatrice ha scelto di rompere il silenzio: "A me dispiace ...

Virginia Raffaele il mio amore platonico per Fiorello : Dopo l’avventura sul palco di Sanremo Virginia Raffaele ha rilasciato un’ intervista al settimanale “Vanity Fair”. In attesa di un suo programma Rai per il 2019, per cui si dice già ansiosa, la comica e conduttrice, ha raccontato alcuni aspetti della sua vita: dal successo all’amore, fino ai viaggi. «I viaggi che preferisco? Sono quelli da ferma, mentali. Le cose più avventurose che mi succedono sono sbagliare treni o non scendere ...

Virginia Raffaele dichiara sono single : Virginia Raffaele ha rilasciato un’ intervista al settimanale “Vanity Fair”, dove appare anche in copertina. In attesa di un suo programma Rai per il 2019…. fino ai viaggi. «I viaggi che preferisco? sono quelli da ferma, mentali. Le cose più avventurose che mi succedono sono sbagliare treni o non scendere alla fermata giusta» ha raccontato al settimanale. Ora dopo la fine della relazione col comico Ubaldo Pantani, Virginia ha racconta di ...

Sanremo 2019 - l'accusa choc di un esorcista : «Virginia Raffaele ha invocato Satana». E Salvini applaude : l'accusa choc di un esorcista: 'a ha invocato Satana ' . Don Aldo Buonaiuto , sacerdote della Comunità Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi e coordinatore del servizio nazionale Antisette, nella ...

Virginia Raffaele durante lo sketch del grammofono inneggia a Satana : bufera sui social : È ancora polemica per il Festival di Sanremo. Questa volta a finire sotto i riflettori è Virginia Raffaele per via di uno sketch portato sul palco dell'Ariston. A puntare il dito contro la comica e sollevare la questione è stata l'associazione degli esorcisti antisette. “Inaccettabile che il palco di Sanremo si trasformi in un inquietante pulpito da cui per ben 5 volte viene inneggiato Satana”, questa l’accusa mossa nei confronti della comica e ...

L’esorcista Don Antonio Mattatelli : “Virginia Raffaele si scusi. La vittoria di Mahmood? Dietro c’è Satana” : E l’esorcista alla fine ha parlato. “Siamo tutti amareggiati. Non solo è stata di cattivo gusto e blasfema, è stata anche irriverente e irrispettosa delle persone che soffrono. Se stava scherzando, la signora Virginia Raffaele lo spieghi – ha detto Don Antonio Mattatelli ai microfoni della trasmissione I Lunatici di Radio2 – Fino ad ora si è chiusa in un mutismo. Se è stato uno scherzo da preti chieda scusa. Aveva ragione ...

Virginia Raffaele - sketch su Satana a Sanremo : l'allarme di Salvini : condivide le preoccupazioni espresse da don Aldo Bonaiuto che criticava uno sketch di a Sanremo in cui si faceva il nome di Satana. L'articolo è stato pubblicato sul giornale online In Terris, diretto ...

Sanremo 2019 - Virginia Raffaele «ha invocato Satana». Surreale polemica sulla gag della comica : Virginia Raffaele (Agi per Ufficio Stampa Rai) Ma che ‘diavolo’ succede? Una nuova polemica (stavolta ancora più inconsistente di quelle precedenti) investe a posteriori il Festival di Sanremo 2019 e riguarda Virginia Raffaele. L’attrice e conduttrice della kermesse è stata infatti accusata di aver invocato Satana sul palco dell’Ariston durante uno sketch, circostanza che da sola basterebbe a spiegare la natura ironica ...

Salvini condivide sui social le accuse di satanismo a Virginia Raffaele. Ma i suoi “fan” insorgono : “Ti ho sempre appoggiato - ma ti stai ridicolizzando” : “Virginia Raffaele ha invocato per ben 5 volte il nome di Satana sul palco dell’Ariston“: è questa l’assurda polemica che chiude il Festival di Sanremo 2019, condivisa e alimentata da molti politici, tra cui anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che l’ha rilanciata sul suo profilo Facebook. Fin qui nessuna novità, visto che il vicepremier è solito commentare qualsiasi cosa sui suoi profili social, dalle operazioni di ...

Sanremo - Salvini contro l'invocazione a Satana di Virginia Raffaele : Sanremo, Salvini contro l'invocazione a Satana di Virginia Raffaele Il ministro ha condiviso un articolo su Facebook in cui viene criticato uno sketch della presentatrice perché “non tiene conto delle sensibilità di chi soffre per la presenza del maligno”. Secondo il vicepremier, il satanismo “è un fenomeno ...

Sanremo 2019 - Matteo Salvini contro l'invocazione a Satana di Virginia Raffaele - Sky TG24 - : Il ministro ha condiviso un articolo su Facebook in cui viene criticato uno sketch della presentatrice perché "non tiene conto delle sensibilità di chi soffre per la presenza del maligno". Secondo il ...

'Lo sketch di Virginia Raffaele un'invocazione a Satana' - Salvini : 'Non sottovalutare il problema' : Lo sketch del grammafono rotto, interpretato da Virginia Raffaele a Sanremo, fa discutere ancora a distanza di giorni. Un prete esorcista ha attaccato la comica affermando che ha offeso i cristiani...

Satana a San Remo - il video di Virginia Raffaele : "Cos'è successo su quel palco". L'inquietante retroscena : "Cos'è accaduto su quel palco?". Satana a SanRemo è l'ultima bomba al veleno sul Festival. Don Aldo Buonaiuto ha accusato Virginia Raffaele e lo stesso ha fatto il magazine cattolico In Terris, puntando il dito contro lo sketch della conduttrice sul palco dell'Ariston. L'imitatrice, replicando da pa