Violenta la figlia per anni | arrestato militare 45enne ad Anzio

Roma - Violenta la figlia per anni : arrestato un militare quarantacinquenne : Una terribile vicenda è stata scoperta dalle forze dell'ordine riguardante, ancora una volta, il fenomeno della violenze sessuali su minori. In questo caso l'episodio si è consumato in provincia di Roma, precisamente ad Anzio, dove un militare di 45 anni, originario dell'Agro Pontino, è stato arrestato in quanto avrebbe violentato sua figlia minore per anni. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, il tutto si consumava tra ...

Anzio : Violenta la figlia per 5 anni - arrestato il padre : Ha violentato la figlia, ripetutamente, per ben 5 anni. Questa la terribile vicenda di violenza avvenuta tra le mura domestiche di una casa di Anzio, nel romano, e per la quale è stato arrestato il padre 45enne della vittima. Quando lo hanno arrestato, l'uomo, un militare originario dell'Agro Pontino e risidente ad Anzio, ha abbassato la testa e non ha proferito parola.Le violenze, come riportato dal Tempo e dal Messaggero, andavano ...

Trova foto hard sul telefonino della figlia disabile : era stata Violentata. Due sotto accusa : di Teodora Poeta Al via il processo bis, stavolta davanti ai giudici del Tribunale di Teramo, per un 53enne di Civitella già condannato in primo grado a 4 anni di reclusione dai giudici delle Marche, ...

Fa Violentare la figlia 15enne dal fidanzato : «Voleva fare sesso con una versione più giovane di me» : «Voglio farlo con una versione più giovane di te»: è bastato questo a Therese Butler per far stuprare la figlia 15enne da quello che era diventato il suo fidanzato. La donna, molto attiva sui social per la sua attività di pasticcera, è finita sui tabloid per la sua “doppia vita”. Therese, 48enne di Brisbane, in Australia, aveva conosciuto un uomo noto come “Thommo” su internet nel 2005 e quando lui glielo ha chiesto ha ...

Violenta la figlia 14enne ripetutamente “come fosse la moglie” : condannato a 20 anni : Elliott Appleyard, 71enne britannico, è stato condannato a 20 anni da un giudice della Corte di Leeds. Le autorità hanno accertato che l'uomo costringeva la figlia, minorenne all'epoca dei fatti, a indossare l'anello di fidanzamento della moglie durante le violenze e che le avrebbe fatto tatuare il suo soprannome su una spalla.Continua a leggere

Violenta la figlia quasi tutti i giorni per 3 anni e la fa abortire : a processo a Macerata : Chiuse le indagini nei confronti del 45enne pakistano Muhammad Riaz: l’uomo è accusato anche di omicidio preterintenzionale. Lo scorso febbraio aggredì la figlia i 19 anni e la abbandonò in strada, al buio, sotto la pioggia, prima che venisse investita e uccisa da un’auto a Trodica di Morrovalle, in provincia di Macerata.Continua a leggere

Mamma fa Violentare la figlia di 3 anni in cambio di soldi e rottami : Ha fatto violentare la figlia per 12 anni in cambio di soldi e rottami. Per questo motivo Celeste Chambers, una donna di Tallahassee, in Florida, è stata giudicata colpevole. A riportare la notizia è il sito Metro.co.uk: la vittima aveva 3 anni quando la madre ha permesso a degli uomini di violentare la figlia in cambio di soldi e rottami metallici. Stando a quanto scrive il quotidiano, sarebbe successo dal 2003 al 2016.Dopo ...

Violenta la figlia ubriaca durante la prima notte di nozze : “Pensavo fosse la mia nuova moglie” : I fatti sono avvenuti nei pressi di Kolding, nel sud della Danimarca. La ragazza, 20 anni, era così ubriaca che gli ospiti sono stati costretti a metterla a dormire nella suite nuziale. Lì si sarebbe consumata la violenza. L'uomo, 50enne, è stato condannato a 2 anni e sei mesi di carcere.Continua a leggere

Pescara - Violenta per 10 anni la figlia : “Abusi sessuali da quando la bambina aveva 8 anni” : Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila. È stato condannato definitivamente per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Maltrattava la moglie e per dieci lunghi anni avrebbe abusato della figlia.Continua a leggere

