Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. IN ESTERNA SI RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. SULLA PONTINA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma. SI RALLENTA SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E PAVONA, E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma NORD; IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA. RIMOSSO SULLA SALARIA IL PRECEDENTE INCIDENTE TRA RACCORDO E FIDENE IN ENTRATA A Roma, PERMANGONO LE CODE PER I ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA QUALCHE RALLETAMENTO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. SULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E FIDENE IN ENTRATA A Roma. SULLA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI. SULLA PONTINA CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio STA TORNANDO REGOLARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO: RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E CASAL LUMBROSO. LA CARREGGIATA E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO. RALLENTAMENTI E CODE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBI I SENSI. QUALCHE PROBLEMA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE INFATTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA DOVE SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO TROVIAMO CODE A PARTIRE DALLA PISANA. ED INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, LA LINEA TRAMVIARIA 8 FINO A LUNEDI’ 18 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 08:05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE INFATTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA DOVE SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO TROVIAMO CODE A PARTIRE DALLA PISANA. UNO SGUARDO AGLI EVENTI: NELLA CAPITALE IN PROGRAMMA NELLA GIORNATA ODIERNA DALLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRIMI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE INFATTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA TROVIAMO CODE A PARTIRE DA CASAL LUMBROSO. INFINE, NELLA CAPITALE IN PROGRAMMA NELLA GIORNATA ODIERNA DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 19.00 SI SVOLGE UNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 20.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LO SVICNOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO IN COMPLANARE ESTERNA IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DANTE DA MAIANO IN DIREZIONE COLLEVERDE IN VIA CASILINA SI RALLENTA A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 19.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO VIA SALARIA RALLENTAMENTI TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 19.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PISANA ED AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASSIA BIS E Roma TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE OSTIENSE E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 18.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA Roma TERAMO E CASAL MONASTERO MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA, BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PONTINA E OSTIENSE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU AVANTI TRA Roma TERAMO E CASAL MONASTERO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN COSA TRA PONTINA ED OSTIENSE, CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PONTINA E Roma FIUMICINO, CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SANARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SANARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 15 | 30
Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 15:30 (Di sabato 16 febbraio 2019) Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA E SULLA PRENESTINA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DELL’ACQUA VERGINE. INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA DIREZIONE CASTEL FUSANO. CONCLUDIAMO COL TRASPORTO PUBBLICO: LA LINEA TRAMVIARIA 8 FINO A LUNEDI’ 18 FEBBRAIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE È INTERAMENTE SOSTITUITA DA BUS. SOSPESE LE CORSE NOTTURNE E MATTUTINE TRA PORTA MAGGIORE E CASALETTO. MENTRE SEMPRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE È LIMITATA LA LINEA TRAMVIARIA 3 TRA PIRAMIDE E TRASTEVERE E SOSTITUITA DA BUS FINO A LUNEDI’ 18 FEBBRAIO. DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 15:30: VIABILITÀ DEL 16 FEBBRAIO 2019 ORE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 15:30', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 16-02-2019 ore 14:30: ROMA VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 EC… -
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