Venezuela | ho parlato con una giornalista locale e il quadro è sconfortante

(Di sabato 16 febbraio 2019) Una bottiglia d’olio extravergine costa 31 dollari, un chilo di latte in polvere 14 dollari. Pomodori pelati in scatola 5 dollari. E cinque dollari è il salario minimo. Cinque dollari è anche la pensione di chi ha lavorato tutta una vita. La gente, poveri e non poveri, ridotta alla fame, rovista nelle pattumiere. Ma lui, Nicolas Maduro, rifiuta 50 tonnellate di aiuti umanitari che sono bloccati al confine.Non possono entrare inperché dal 6 febbraio l’autostrada che, attraverso il ponte Tienditas, collega Cúcuta con Ureña è bloccata da due grandi container e dal rimorchio di un camion messi di traverso. Il dittatore Maduro, altro che Excelentisimo señor come si è a lui rivolto il Papa in una lettera, fa sapere che non ha bisogno di aiuti e che il suo popolo sta benissimo. Anzi dice che il cargo umanitario sarebbe infettato di sostanze cancerogene.Siamo a cena ...