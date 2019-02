Venezuela | emergenza fame | gli animali finiscono sulle tavole

vanityfair

: RT @CremaschiG: Ora #Trump proclama lo stato d’emergenza per fare il muro dell’infamia contro i migranti e il Parlamento #USA che lo accusa… - VittorioPalumbo : RT @CremaschiG: Ora #Trump proclama lo stato d’emergenza per fare il muro dell’infamia contro i migranti e il Parlamento #USA che lo accusa… - GiuseppeCeddia0 : RT @CremaschiG: Ora #Trump proclama lo stato d’emergenza per fare il muro dell’infamia contro i migranti e il Parlamento #USA che lo accusa… - planetpaul65 : RT @CremaschiG: Ora #Trump proclama lo stato d’emergenza per fare il muro dell’infamia contro i migranti e il Parlamento #USA che lo accusa… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Diceva Mahatma Gandhi che «la grandezza di una Nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli». Con quest’unità di misura, ilresta in uno stato ultimo di degrado.Se l’indice di denutrizione umana è del 56% in molte regionine – secondo l’ultimo report della Caritas – figurarsi quello degli. Loro sono tra le vittime più deboli della crisi umanitaria che vive il Paese sudamericano, ora diviso tra Juan Guaidó e il chavista Nicolas Maduro. Ilè uno dei 17 Paesi che conta con il 70% della biodiversità mondiale. La crisi economica minaccia l’ambiente, per via della deforestazione e il traffico illegale di specie a rischio di estinzione, ma poco se ne parla.Con un’inflazione di più di 1.000.000% (dati del Fondo Monetario Internazionale) ini sono alla ricerca costante di cibo. Per pura ...