Valentino Rossi | la festa di compleanno per i 40 anni | cena e serata al Peter Pan

MotoGP - tanti auguri a Valentino Rossi. Sono 40 per il Dottore : MotoGP, tanti auguri a Valentino Rossi. Sono 40 per il Dottore Il 16 febbraio è una data fondamentale per gli amanti di motori e non solo. Oggi, infatti, è il compleanno di Valentino Rossi, leggenda per eccellenza delle due ruote. Sono quarant’anni per lui quest’anno, più della metà dei quali trascorsi in sella ad una moto, verso la leggenda. Quel numero 46 ha saputo negli anni appassionare e conquistare tutti, italiani e ...

Valentino Rossi compie 40 anni - pioggia di auguri per il 'Dottore' : Valentino Rossi oggi compie 40 anni, e a festeggiare il 'Dottore' ci sono proprio tutti. Dai colleghi motociclisti al mondo dello sport, fino ai vip dello spettacolo e ai semplici tifosi. La carrellata di auguri inizia dal campione del mondo della F1 Lewis Hamilton a Kimi Raikkonen, passando per numeri uno del tennis mondiale Novak Djokovic, Roger Federer e Rafa Nadal e la spagnola Garbine Muguruza, da Diego Armando Maradona a Mick Doohan e ...

Valentino Rossi compie 40 anni - festa blindata a Pesaro : 'Sarai sempre l'angelo che vola per tutto il mondo', ha aggiunto Maradona. Non mancano anche gli auguri dei cantanti da Vasco Rossi: 'Tanti auguri di buon compleanno, 40 anni sono 40...', a Jovanotti:...

Valentino Rossi compie 40 anni - festa blindata a Pesaro : festa blindata per i 40 anni di Valentino Rossi allo 'Scudierò di Pesaro. Cena con la fidanzata Francesca Sofia Novello, gli amici e tutto il clan della VR46 per brindare allo scoccare della ...

Valentino Rossi fa 40 anni : 'Credo nel titolo. Un figlio? È quasi ora' : Per Jorge Lorenzo lei è diventato quasi più importante del suo sport, un rivale senza debolezze e il più difficile da battere. 'Lo ringrazio moltissimo, lui è stato ed è un mio grande avversario. ...

MotoGP - Valentino Rossi e i suoi 40 anni : l’entusiasmo di un ragazzino e il sogno del 10° titolo : “Valentino Rossi è finito e Valentino Rossi è bollito“: le argomentazioni sul centauro di Tavullia sono un po’ queste. Lui le avrà lette tante di quelle volte da riderci e scherzarci sopra però di fatto oggi che compie esattamente 40 anni qualcuno ha qualche convinzione in più sul ritenere il “Dottore” pensionabile. La stagione passata senza vittorie, non essendo mai stato davvero in lizza per il titolo iridato in ...

