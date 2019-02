Valentino Rossi compie 40 anni | festa blindata a Pesaro

MotoGp – Da Jovanotti a Carl Cox : gli auguri… musicali per i 40 anni di Valentino Rossi [VIDEO] : Jovanotti, Cesare Cremonini, Vasco Rossi e Carl Cox: gli auguri musicali per i 40 anni di Valentino Rossi E’ arrivato il giorno tanto atteso dai tifosi di Valentino Rossi: il Dottore spegne oggi ben 40 candeline ed entra nei tanto chiacchierati ‘anta’, anche se il suo animo è ancora quello di un ragazzino, motivato a far bene in sella alla sua moto. Tantissimi i messaggi d’auguri che il pilota Yamaha ha ricevuto ...

Valentino Rossi fa 40 anni : 'Credo nel titolo. Un figlio? È quasi ora' : Per Jorge Lorenzo lei è diventato quasi più importante del suo sport, un rivale senza debolezze e il più difficile da battere. 'Lo ringrazio moltissimo, lui è stato ed è un mio grande avversario. ...

MotoGP - Valentino Rossi e i suoi 40 anni : l’entusiasmo di un ragazzino e il sogno del 10° titolo : “Valentino Rossi è finito e Valentino Rossi è bollito“: le argomentazioni sul centauro di Tavullia sono un po’ queste. Lui le avrà lette tante di quelle volte da riderci e scherzarci sopra però di fatto oggi che compie esattamente 40 anni qualcuno ha qualche convinzione in più sul ritenere il “Dottore” pensionabile. La stagione passata senza vittorie, non essendo mai stato davvero in lizza per il titolo iridato in ...

MotoGP - Valentino Rossi intervistato da Guido Meda per i 40 anni : In una lunga intervista con Guido Meda per Sky Sport, il Dottore non può non guardarsi alle spalle e ricostruire alcuni momenti salienti della sua leggendaria carriera. La scelta più giusta è stata ...

Valentino Rossi compie 40 anni. Buffon : 'Ecco il nostro segreto' VIDEO : Auguri di buon compleanno al motociclista e tifoso interista Valentino Rossi, che oggi compie 40 anni. Il portiere italiano del PSG, Gigi Buffon ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport : 'Il segreto è non perdere la parte fanciullesca di quello che si fa. Non va perso il sogno o anche la voglia di illudersi, perché ogni tanto anche l'illusione è bella. Se si riesce a mantenere ...

Da Hamilton a Maradona - gli auguri del mondo dello sport a Valentino Rossi [VIDEO] : I campioni del passato e del presente hanno inviato un video messaggio a Valentino Rossi per i suoi 40 anni E’ il giorno di Valentino Rossi, il Dottore compie 40 anni e il mondo dello sport si mobilita per augurargli buon compleanno. Da Lewis Hamilton a Kimi Raikkonen, passando per Federer, Nadal e Djokovic: Formula 1 e tennis si intrecciano con un unico comune denominatore, la festa del Dottore. Si aggiunge anche il mondo del ...

Buon compleanno Valentino Rossi - la FOTO-STORIA di un Dottore senza tempo : Per augurargli ancora mille vittorie, ecco gli scatti che raccontano la vita di Valentino Rossi che oggi compie 40 anni Buon compleanno a Valentino Rossi che oggi, 16 Febbraio, compie 40 anni. E SportFair, per fargli degli auguri speciali gli dedica una FotoGallery che racconta la sua strabiliante vita: da quando era un bambino dallo sguardo già furbo e vispo, sino alla carriera motociclistica in cui ha collezionato un successo dopo un ...

Valentino Rossi - pilota - maestro e imprenditore : dalla fuga inseguito dai carabinieri al trionfo : Distesa sulle colline romagnole, affacciata sulla riviera del divertimento, Tavullia è l’ombelico di un mondo tutto giallo, che con la Cina però non ha niente a che vedere. Qui di tarocchi non ce ne sono, c’è solo, ovunque (bandiere appese ai lampioni, cartelli, adesivi, insegne, perfino uno strisci

