Valentino Rossi compie 40 anni con palinsesto speciale su Sky Sport

MotoGp – Gatto… curioso : Rossano in versione lettore per l’intervista del suo padrone Valentino Rossi [GALLERY] : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno pubblicato oggi delle simpatiche storie instagram con protagonista Rossano, il gatto del Dottore Manca ormai pochissimo al 40° compleanno di Valentino Rossi: allo scoccare della mezzanotte il Dottore entrerà negli ‘anta’ e festeggerà questo traguardo con tutti i parenti e gli amici. In attesa dei festeggiamenti, il pilota Yamaha ha trascorso del tempo con la stampa, tra interviste ...

MotoGP - le 5 vittorie leggendarie di Valentino Rossi : Non perché sia ancora il più veloce, ma perché ha saputo divertire, regalare emozioni, fare appassionare milioni di fan a questo sport. Hanno calcolato che nel corso della sua carriera abbia spinto ...

Buon compleanno Valentino Rossi. I 10 momenti impossibili da dimenticare : Vittorie, traguardi unici, ma anche momenti di dolore e di tensione. I 40 anni di Valentino Rossi sono un correre di emozioni. Sempre e comunque a 300 all'ora. Ecco dieci immagini indimenticabili, 10 ...

Compleanno Valentino Rossi : auguri - festa ed eventi 16 febbraio in tv : Compleanno Valentino Rossi: auguri, festa ed eventi 16 febbraio in tv Il 16 febbraio 2019 Valentino Rossi compie 40 anni. La giornata si annuncia intensa da molti punti di vista. Ci sono già hashtag come #Rossi40 tramite cui condividere o prendere parte alla festa del campione di Motogp amatissimo in tutto il mondo. Compleanno Valentino Rossi, feste private con ospiti amici e familiari Secondo quanto si apprende Valentino Rossi ha ...

MotoGP - Valentino Rossi - '15 anni fa ero il più veloce in pista - ora molte volte no' : Lo è di più per lo sport che faccio. Come pilota di MotoGP sono vecchio e mi dispiace. Mi piacerebbe continuare a correre tanti anni. Non sarà così». Ogni bambino sogna di fare il pompiere, l'...

Valentino Rossi - l'intervista esclusiva di Guido Meda nel giorno del suo compleanno : "Sì è vero, ma era diverso il tempo, l'epoca, il mondo. Si poteva anche avere una rivalità vera con tutto quello che comportava. Adesso la furbizia la fa da padrona , è una cosa di comodo. Adesso far ...

Valentino Rossi - fidanzata ‘giusta’ e scelta sui figli : “Cambiato idea” : Valentino Rossi compie 40 anni e si confessa: Francesca Sofia Novello è la fidanzata ‘giusta’. Poi la scelta sui figli: “Ho cambiato idea” Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono sempre più saldi nell’amore. Il pilota, dopo aver messo fine alla lunga love story con Linda Morselli, è stato stregato dalla modella 25enne tanto che ora […] L'articolo Valentino Rossi, fidanzata ‘giusta’ e scelta ...

Dal dolore per la morte di Simoncelli alla rivalità con Biaggi - Valentino Rossi svela : “quando Marco se ne è andato…” : Il pilota pesarese è stato intervistato in occasione dei suoi 40 anni, una lunga chiacchierata nel corso della quale ha svelato aneddoti e retroscena I 40 anni di Valentino Rossi sono arrivati, domani il Dottore taglierà questo importante traguardo lanciando un’occhiata alla nuova stagione che sta per cominciare. LaPresse/Simone Rosa Per l’occasione, Sky Sport ha voluto omaggiare il pilota della Yamaha con una speciale ...

Valentino Rossi fa 40 : tra Francesca Sofia Novello con cui sta «molto bene» e il desiderio di un figlio : Valentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloDivertirsi, alzare l’asticella, non mollare mai. Quarant’anni per Valentino Rossi non possono essere il giro di boa. Il campione di Tavullia, che spegne le candeline il 16 febbraio, aspetta la pRossima stagione per tornare di nuovo ...

Sabato dedicato ai 40 anni di Valentino Rossi su Sky : Sabato 16 febbraio, giornata dedicata a Valentino Rossi su Sky Sport MotoGP: per il 40° compleanno del 9 volte campione del mondo, il canale 208 ripercorre i momenti più emozionanti della sua carriera, con le gare, le immagini, i gesti e le parole che hanno segnato la storia del motociclismo. #SkyVale40, the Movie” – Al […] L'articolo Sabato dedicato ai 40 anni di Valentino Rossi su Sky sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

MotoGp - Valentino Rossi pronto a festeggiare i suoi 40 anni : ecco come Tavullia celebra il suo Dottore [GALLERY] : Nella giornata di domani il pesarese taglierà il traguardo dei 40 anni, Tavullia celebra con cartelloni e bandiere il proprio idolo Valentino Rossi si prepara a festeggiare 40 anni, domani 16 febbraio sarà il grande giorno per il Dottore e per l’intera Tavullia. La cittadina pesarese infatti attende con ansia questo avvenimento, lo confermano i cartelloni e gli striscioni comparsi per le vie del centro storico. Un modo per omaggiare ...

Valentino Rossi - 40 anni e tanta voglia di vincere : Il 16 febbraio compie gli anni una delle leggende (per tanti è «La» leggenda) dello sport e del motociclismo. Valentino Rossi entra ufficialmente negli «anta». Un traguardo, quello dei 40 anni, che per molti segna il passaggio tra un «prima» e un «dopo». Per Valentino, invece, ancora totalmente concentrato sul presente e su un futuro ancora tutto da scrivere, è solo un anno in più sulla ...

Valentino Rossi - 40 anni e un figlio? "Mi piacerebbe - è quasi ora" : Il campione di MotoGp entra negli anta e pensa a metter su famiglia con la compagna Francesca Sofia Novello

MotoGP - Valentino Rossi e i suoi 40 anni : “Il 10° titolo è un sogno in cui credo. Smettere nel 2020? Non ho deciso” : Anno di nuove sfide e anno di nuovi record da realizzare. Valentino Rossi, pRossimo alle quaranta candeline (il 16 febbraio), si prepara per un’altra stagione in MotoGP dove le motivazioni e la determinazione non mancheranno. Non è stato un 2018 facile per il “Dottore”, a secco di vittorie nella classe regina e mai davvero in lizza per il titolo. Il terzo posto finale è un brodino che non può soddisfare chi come lui aspira ...