USA | proteste contro l’emergenza nazionale di Trump e il muro al confine col Messico

Francia : la polizia può USAre armi speciali durante le proteste - : Il Consiglio di Stato in Francia, la Suprema corte di diritto amministrativo, ha respinto la richiesta di divieto di uso da parte della polizia di speciali lanciarazzi , LBD, durante le azioni di ...

Salvini in val SUSA tra le proteste : «Avanti con la Tav». La Francia : «L’Italia chiarisca» : Di Maio: «Non vado in Val di Susa, non è stato scavato un centimetro». Un manifestante identificato per aver lanciato palle di neve agli agenti

Applausi e proteste all’anteprima di Leaving Neverland - il documentario che accUSA Michael Jackson di pedofilia : La proiezione del documentario che ancora propone le accuse di abusi sessuali contro Michael Jackson ha diviso il pubblico del Sundance Film Festival tra Applausi e proteste all'anteprima di Leaving Neverland del regista Dan Reed, il documentario al quale si erano opposti gli stessi avvocati del Re del Pop ritenendolo disgustoso: «Questa è un’altra produzione disgustosa, un tentativo patetico di fare denaro ai danni di Michael Jackson». Il film ...

Venezuela - Maduro : “Colpo di stato - stop rapporti con USA per appoggio a Guaidó”. Nelle proteste 14 morti e 280 arresti : rapporti diplomatici interrotti con gli Stati Uniti dopo l’appoggio immediato all’autoproclamato presidente Juan Guaidó e la reazione Nelle strade, dove le proteste sono andate avanti per tutto il giorno e si contano 14 morti, oltre a 280 persone arrestate e denunce di incursioni di “colectivos” chavisti Nelle sedi delle opposizioni in alcune città del Paese. Nicolas Maduro non molla e prepara la reazione a quello che ha ...

Sampdoria - Ferrero si scUSA dopo le proteste dei tifosi : ... attaccato senza mezzi termini anche l'editore di Primocanale , Maurizio Rossi : "Con le frasi offensive verso Genova, il presidente della Sampdoria ha oltrepassato il confine del mondo del calcio ...

Francia - nuove proteste dei gilet gialli : la polizia USA i lacrimogeni : Scontri tra manifestanti e polizia anche a pochi metri dall'Assemblea nazionale. Le forze dell'ordine hanno infatti usato i lacrimogeni per bloccare il corteo che tentava di passare sul "Leopold Sedar ...

USA - proteste contro centri di detenzione per i bambini migranti : ... che ha perso la corsa per diventare governatore dello Stato ma è diventato uno dei volti di punta del partito.E dopo la tragedia di Jakelin Caal, sta facendo il giro del mondo anche questo video ...

Ligue 1 - altri tre match rinviati a caUSA delle proteste dei “gilet gialli” : I cosiddetti “gilet gialli” stanno mettendo a ferro e fuoco la Francia, altre tre gare di Ligue 1 sono state rinviate Sono state rinviate a data da destinarsi tre partite della Ligue 1 che si sarebbero dovute giocare tra venerdì e sabato di questa settimana. Si tratta di Nantes-Montpellier, Nizza-Saint-Etienne e Caen-Toulouse, match validi per il 18esimo turno del massimo campionato transalpino. Secondo quanto reso noto dalla ...