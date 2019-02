USA | preoccupazione per la Malattia dei cervi zombie | “Potrebbe infettare anche l’uomo”

meteoweb.eu

: Borse asiatiche in calo dopo preoccupazione da economia USA NIKKEI -1.13% SHANGHAI -1.33% HSI -1.96% @Strategy_SMS… - fedex774 : Borse asiatiche in calo dopo preoccupazione da economia USA NIKKEI -1.13% SHANGHAI -1.33% HSI -1.96% @Strategy_SMS… - FabioCosta_USA : L'unica preoccupazione per le amministrazioni comunali della Sinistra sono gli immigrati e questa è l'ennesima dimo… - mbwManzoni : Pechino esprime preoccupazione per le dichiarazioni del segretario di Stato americano Mike Pompeo sull'Europa centr… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) La letaleche ha colpito la popolazione diin 24 stati degli USA e in 2 province canadesi potrebbe diffondersi el’uomo. Gli esperti dell’Università del Minnesota hanno avvisato dei pericoli delladel deperimento cronico del cervo (in inglese Chronic Wasting Disease, CWD), che il Servizio Geologico statunitense descrive come “una fataleneurologica che si verifica neidi del Nord America, incluso il cervo dalla coda bianca, il cervo mulo e l’alce”.Lafa comportare gli animali in un modo strano e spesso più aggressivo che sfugge al loro controllo, proprio come degli, da qui il nome didei. È abbastanza simile alladella mucca pazza ma sembra che ladeisia più diffusa poiché si è sviluppata su metà degli USA ein alcune parti del Canada. Attualmente non ...