Upas | trame all' 1 marzo | Guido e Mariella vicini

(Di sabato 16 febbraio 2019) Le vicende dei protagonisti di 'Un Posto Al Sole' mettono lo spettatore di fronte a nuovi colpi di scena in merito ai personaggi principali, tra i quali spiccano i nomi di. Il pubblico da molti mesi attende una svolta nel rapporto dei due innamorati, dopo che l'Altieri ha deciso di non informare l'ex compagno riguardo alla paternità e creando una storia fittizia con Cerruti. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 1svelano che Franco verrà trasportato in ospedale dopo aver subito l'aggressione da uno degli scagnozzi di Prisco. I familiari dell'uomo si presentano in clinica per conoscere lo stato di salute di Boschi, con Angela in grande ansia., dal canto suo, non si rassegna all'idea di rinunciare all'amore pere un incontro casuale con l'Altieri sembra aprire delle speranze nell'animo del ...