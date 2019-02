Uomini e Donne | retroscena scelta Teresa | parla Francesca Del Taglia

Uomini e Donne gossip : Sossio fa la proposta di matrimonio a Ursula : Uomini e Donne gossip: Sossio Aruta vuole sposare Ursula Bennardo Per Sossio e Ursula del Trono Over di Uomini e Donne sono lontani i tempi dei litigi e delle incomprensioni. La coppia -dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi – è più unita che mai e il calciatore ha fatto la proposta di […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Sossio fa la proposta di matrimonio a Ursula proviene da gossip e Tv.

Sanremo Young di Antonella Clerici, in onda ieri sera su Rai1, ha pareggiato con gli ascolti di Uomini e Donne di Maria De Filippi, trasmesso eccezionalmente nel prime time per dare maggiore spazio alle scelte dei tre tronisti, partendo proprio da quella di Teresa Langella.

Il programma più visto della prima serata di venerdì 15 febbraio, in termini assoluti, è stata la gara canora di Rai1 Sanremo Young-Dentro o fuori, condotta da Antonella Clerici, che ha segnato 3.623.000 e uno share del 16,2%. Mentre su Canale 5 – dalle 21.36 alle 0.25 – l'esordio di Speciale Uomini e donne – La scelta, con la conclusione del trono di Teresa Langella, ha vinto in termini di share raccogliendo davanti al...

Nella serata tra il 15 e il 16 febbraio è andata in onda la prima puntata serale del trono classico di 'Uomini e Donne', che ha visto protagonista l'ormai ex-tronista campana Teresa Langella, la quale è stata chiamata a scegliere uno tra i suoi 2 corteggiatori, Antonio e Andrea. Teresa ha scelto Andrea, il quale poco prima di venire a conoscenza dei sentimenti nutriti nei suoi riguardi da parte di Teresa, aveva avuto modo di confrontarsi con il...

Ieri sera è andato in onda il serale di Uomini e Donne, con l'attesissima scelta di Teresa Langella, sulla quale erano già trapelate alcune indiscrezioni. La tronista ha scelto Andrea Dal Corso, ma lui non si è presentato al ricevimento. I fan non hanno preso bene la decisione della tronista, tanto da protestare sui social network, soprattutto su Instagram. Uomini e Donne: Andrea Dal Corso preso di mira sui social Andrea Dal Corso, dopo essere...

Antonio Moriconi di Uomini e Donne: cosa ha fatto dopo il rifiuto di Teresa Ieri è andata in onda la prima puntata de La Scelta di Uomini e Donne. Una prima puntata senza happy ending per la Langella visto il no preso da Andrea, il quale si è accorto di volere un'altra donna al suo fianco. Ma come starà la non scelta di Teresa Antonio Moriconi? Ieri sera, quando la tronista gliel'ha comunicato, si è arrabbiato, dichiarando di essersi...

Le durissime parole dell'influencer contro l'ormai ex corteggiatore che, alla fine della serata in villa trasmessa su Canale...

Dopo quanto accaduto ieri, nel corso della prima puntata del serale di Uomini e Donne, Giulia De Lellis ha voluto commentare il comportamento di Andrea Dal Corso. La famosa influencer è stata spietata contro il ragazzo e ne ha dette di tutti i colori durante delle Instagram Stories. Secondo Giulia, infatti, Andrea non ha avuto né rispetto né coraggio di assumersi le sue responsabilità e spiegare la sua posizione faccia a faccia a Teresa.

Nella prima serata molto trafficata del venerdì esulta Antonella Clerici o Maria De Filippi? Difficile dirlo. La conduttrice di "Sanremo Young" con il suo onesto programma concentrato in due ore e...

