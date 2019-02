Un concerto per Lucio Dalla a Bologna il 4 marzo con Ron | Francesco Gabbani | Marco Masini

Richard Branson organizza un concerto per raccogliere aiuti umanitari per il Venezuela : L'imprenditore miliardario britannico Richard Branson, fondatore del Virgin Group, ha annunciato che sta organizzando un concerto a Cúcuta, città della Colombia alla frontiera con il Venezuela, per ...

"Ma che freddo fa" - all'Erios di Vigliano concerto benefico per i senza fissa dimora : Il progetto "Emergenza freddo" consiste nell'apertura di venti posti-letto aggiuntivi a quelli del dormitorio nel periodo invernale, per un totale di tre mesi. Dal 22 novembre 2018 al 21 gennaio 2019 ...

Venezuela - Duque : ok concerto per aiuti : 06.07 Il presidente colombiano Duque ha ribadito il sostegno all'autoproclamato presidente ad interim Venezuelano Guaidò e condiviso con lui l'apprezzamento per il concerto che si terrà il 22 febbraio a Cucuta, in Colombia, al confine con il Venezuela, per raccogliere fondi a favore della popolazione Venezuelana. Il concerto "Venezuela aid live", organizzato dall'imrpenditore britannico Branson, fondatore del marchio Virgin, si propone di ...

Orari e ingressi per il concerto di Emma a Bari il 15 febbraio - al via la seconda parte del tour : Il concerto di Emma a Bari apre la seconda parte del tour per Essere qui, annunciato dopo la conclusione degli spettacoli che ha tenuto a cominciare dal mese di maggio dopo il rilascio del nuovo album di inediti dal quale ha già estratto diversi singoli. L'Exit tour riparte da Bari, al Palaflorio, e continuerà per le prossime settimane andando a toccare tutti i maggiori palasport italiani. I biglietti per la data del 15 febbraio non sono più ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Sfera Ebbasta a Conegliano - data zero del tour per Rockstar : Sono in prevendita i Biglietti per il concerto di Sfera Ebbasta a Conegliano, in programma per il prossimo 12 aprile presso la Zoppas Arena. Lo spettacolo andrà ad anticipare quelli nei palasport che il trapper di Cupido ha deciso di organizzare per il suo ultimo album di inediti e con il quale ha raggiunto risultati incredibili e per i quali ha conquistato le classifiche di vendita sia sul fronte singoli che su quello dei singoli. I ...

Gli One Ok Rock in concerto a Milano a maggio : tutto quello che c’è da sapere sui biglietti : Take a look ;) The post Gli One Ok Rock in concerto a Milano a maggio: tutto quello che c’è da sapere sui biglietti appeared first on News Mtv Italia.

Gino Paoli - concerto ad Aosta rinviato per motivi di salute : concerto rinviato per Gino Paoli che oggi si sarebbe dovuto esibire ad Aosta. Il cantautore genovese, infatti, è affetto “da un’influenza gastro-intestinale che ha colpito tutti in casa”. A dirlo all’AdnKronos è la moglie del cantautore, Paola Penzo, sottolineando che “il concerto previsto per oggi è stato rinviato al 26 febbraio. In ogni caso non c’è niente di grave”. Paoli “non è stato condotto in ospedale, ...

Malore per Gino Paoli : salta il concerto ad Aosta : A causa di un Malore, il concerto di Gino Paoli questa sera al teatro Splendor d'Aosta, nell'ambito della Saison Culturelle, è saltato. Il cantante - stando a quanto si apprende - è stato accompagnato ...

Malore per Gino Paoli - salta il concerto di stasera in memoria di Aznavour : A causa di un Malore è 'saltato' il concerto di Gino Paoli in programma questa sera ad Aosta nell'ambito della Saison culturelle. Il cantautore - secondo quanto si è appreso - è stato accompagnato in ...

Malore per Gino Paoli - salta il concerto di stasera in memoria di Aznavour : A causa di un Malore è 'saltato' il concerto di Gino Paoli in programma questa sera ad Aosta nell'ambito della Saison culturelle. Il cantautore - secondo quanto si è appreso - è stato accompagnato in ...

Alvaro Soler in concerto : due date estive da non perdere in Italia : Più di 390 milioni di stream e oltre 1 miliardo di views su Youtube. Ai vertici delle classifiche di tutta Europa con il singolo “La Cintura”. Due entusiasmanti date estive Italiane per Alvaro Soler Dopo il già annunciato show del prossimo maggio a Milano, Alvaro Soler torna in Italia per due entusiasmanti date estive! “Mar de colores” è il titolo del secondo album di Alvaro Soler uscito lo scorso settembre che ...

Arriva il concerto speciale di Ligabue a Reggio Emilia - annunciate nuove iniziative per i fan : È annunciato il concerto speciale di Ligabue a Reggio Emilia per la presentazione del nuovo album, Start, che rilascerà a partire dall'8 marzo e dal quale ha già estratto il singolo Luci D'America. Lo spettacolo speciale si terrà prossimamente all'Italghisa e sarà riservato ai pochi fan che ne faranno richiesta tramite il Bar Mario, storico fan club dedicato all'artista e dal quale saranno attinte anche le comparse per il prossimo videoclip ...

Sciopero del coro di Santa Cecilia - salta un concerto a Torino : A causa dello Sciopero interno indetto dalle rappresentanze sindacali dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai in programma all'Auditorium ...

Ligabue - un concerto per pochi intimi all'Italghisa : Reggio Emilia, 12 febbraio 2019 - Il Liga non smette di riservare sorprese ai suoi fan. E, alla soglia del suo 59° compleanno " dopo essere comparso con un mantello rosso sul palco di Sanremo seduto ...