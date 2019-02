Tuffi | Grand Prix Rostock 2019 | Cina sugli scudi nell’ultima giornata di gare

Tuffi - Grand Prix Rostock 2019 : Lorenzo Marsaglia è argento dai tre metri : Ottimo inizio per l’Italia nel prima tappa del Fina Grand Prix a Rostock . Nella gara dei 3 metri maschili Lorenzo Marsaglia ha vinto la medaglia d’ argento , chiudendo al secondo posto del tedesco Martin Wolfram e davanti al cinese Wenao Zhang. Un bella prestazione quella di Marsaglia , che ha chiuso con un totale di 402.25 punti, solo tre in meno delle qualifiche di ieri che lo avevano visto conclude in prima posizione. Purtroppo il ...

Svelata la trama dell’episodio di Grey’s Anatomy 15 con Jennifer Grey - tra sparatorie - Tuffi nel passato e grandi novità : Sarà decisamente intenso il tredicesimo episodio di Grey 's Anatomy 15, in onda il 14 febbraio negli Stati Uniti, a giudicare dalla sinossi ufficiale che è stata divulgata da ABC. Ma soprattutto sarà il primo dei tanto attesi episodi con guest star Jennifer Grey , l'indimenticata Baby di Dirty Dancing. Pochi i dettagli sul suo ruolo: il suo personaggio si chiama Carol Dickinson ma non è chiaro a quale storyline sarà legata tra quelle esplorate ...

Tuffi - Grand Prix 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa di Rostock. Ci sono Marsaglia e Porco : Nel weekend del 14-17 febbraio andrà in scena la prima tappa del Grand Prix Fina 2019 di Tuffi, la venticinquesima edizione della manifestazione itinerante scatterà con l’Internationaler Springertag di Rostock (Germania) a cui parteciperanno circa cento atleti in rappresentanza di 21 Nazioni. L’Italia sarà presente all’appuntamento con due tuffatori: Lorenzo Marsaglia e Francesco Porco che cercheranno di ben figurare in una ...