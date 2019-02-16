Traffico Roma del 16-02-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 16-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE ORE SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CITTA’. QUALCHE PROBLEMA PER INCIDENTE SU VIA C.COLOMBO DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DI VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. INCIDENTE ANCHE SU VIA APPIA NUOVA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI S.TARCISIO. RALLENTAMENTI E CODE ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE ORE SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CITTA’. QUALCHE PROBLEMA PER INCIDENTE SU VIA C.COLOMBO DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DI VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. INCIDENTE ANCHE SU VIA APPIA NUOVA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI S.TARCISIO. RALLENTAMENTI E CODE ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 14 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 EC RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E ARDEATINA SULLE DUE CARREGGIATE RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SULLA FLAMINIA IN ENTRATA A Roma PER UNA RIDUZIONE DELLA SEDE VIARIA POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE RICORDIAMO CHE SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, SINO ALLE 18 SARANNO POSSIBILI DELLE INTERRUZIONI AL Traffico TRA VIA CHIANA E VIA DI VILLA ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 13 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 EC RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E ARDEATINA SULLE DUE CARREGGIATE RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SULLA FLAMINIA IN ENTRATA A Roma PER UNA RIDUZIONE DELLA SEDE VIARIA POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE RICORDIAMO CHE SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, SINO ALLE 18 SARANNO POSSIBILI DELLE INTERRUZIONI AL Traffico TRA VIA CHIANA E VIA DI VILLA ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 12 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 EC CODE SONO SEGNALATE SULLA FLAMINIA IN ENTRATA A Roma PER UNA RIDUZIONE DELLA SEDE VIARIA PRESENTE POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE PER LAVORI CODE ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ Traffico SULLA TANGENZIALE TRA TIBURTINA E LO SV DELLA A24 VERSO SAN GIOVANNI ED ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA VERSO LO STADIO RICORDIAO CHE SULLA SALARIA, ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 11 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 EC CODE SONO SEGNALATE SULLA FLAMINIA IN ENTRATA A Roma PER UNA RIDUZIONE DELLA SEDE VIARIA PRESENTE POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE PER LAVORI CODE ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ Traffico SULLA TANGENZIALE TRA TIBURTINA E LO SV DELLA A24 VERSO SAN GIOVANNI ED ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA VERSO LO STADIO RICORDIAO CHE SULLA SALARIA, ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 10 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 EC Traffico REGOLARE IN QUESTE PRIMISSIME ORE DELLA MATTINATA SULLE STRADE DELLA CITTA’ , AD ECCEZIONE DI ALCUNE CODE SEGNALATE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PISANA E AURELIA PER INCIDENTE CHIUSA IN MATTINATA LA PANORAMICA, PER LAVORI DI PULIZIA FINO ALLE 12 CIRCA IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, VERRANNO EFFETTUATE ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 09 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 EC Traffico REGOLARE IN QUESTE PRIMISSIME ORE DELLA MATTINATA SULLE STRADE DELLA CITTA’ , AD ECCEZIONE DI ALCUNE CODE SEGNALATE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PISANA E AURELIA PER INCIDENTE CHIUSA IN MATTINATA LA PANORAMICA, PER LAVORI DI PULIZIA FINO ALLE 12 CIRCA IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, VERRANNO EFFETTUATE ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 09 : 00 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 Traffico REGOLARE IN QUESTE PRIMISSIME ORE DELLA MATTINATA AD ECCEZIONE DI ALCUNE CODE SEGNALATE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PISANA E AURELIA PER INCIDENTE CHIUSA IN MATTINATA LA PANORAMICA, PER LAVORI DI PULIZIA TRA LE 7 LE 12 IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. ALTRI LAVORI SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, VERRANNO EFFETTUATE BREVI INTERRUZIONI AL Traffico . ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 08 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 Traffico REGOLARE IN QUESTE PRIMISSIME ORE DELLA MATTINATA AD ECCEZIONE DI ALCUNE CODE SEGNALATE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PISANA E AURELIA PER INCIDENTE CHIUSA IN MATTINATA LA PANORAMICA, PER LAVORI DI PULIZIA TRA LE 7 LE 12 IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. ALTRI LAVORI SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, VERRANNO EFFETTUATE BREVI INTERRUZIONI AL Traffico . ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 07 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 Traffico REGOLARE IN QUESTE PRIMISSIME ORE DELLA MATTINATA AD ECCEZIONE DI ALCUNE CODE SEGNALATE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PISANA E AURELIA PER INCIDENTE CHIUSA IN MATTINATA LA PANORAMICA, PER LAVORI DI PULIZIA TRA LE 7 LE 12 IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. ALTRI LAVORI SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, VERRANNO EFFETTUATE BREVI INTERRUZIONI AL Traffico . TRA LE ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 19.50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA SETTEBAGNI E LA TIBURTINA. NELLA ZONA DI CINECITTA’ RALLENTAMENTI IN VIALE ANICIO GALLO PER ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA SETTEBAGNI E LA RUSTICA. NELLA ZONA DI CINECITTA’ RALLENTAMENTI IN VIALE ANICIO GALLO PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 19 : 00 : Roma VIABILITA’ VENERDI 15 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 AR Traffico IN AUMENTO IN QUESTE ORE SOPRATTUTTO IN USCITA DALLA CITTA. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO TRA ALLACCIAMENTO Roma FIUMICINO E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA CASSIA BIS E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA. SULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO ANULARE E VIA DI VALLE RICCA VERSO MONTEROTONDO. ALTRO INCIDENTE SEGNALATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 18 : 30 : Roma VIABILITA’ VENERDI 15 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 AR Traffico IN AUMENTO IN QUESTE ORE SOPRATTUTTO IN USCITA DALLA CITTA. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO TRA ALLACCIAMENTO Roma FIUMICINO E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA CASSIA BIS E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA. SULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO ANULARE E VIA DI VALLE RICCA VERSO MONTEROTONDO. ALTRO INCIDENTE SEGNALATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 17 | 00
VIABILITÀ Roma SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 17:00 (Di sabato 16 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE ORE SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CITTA’. QUALCHE PROBLEMA PER INCIDENTE SU VIA C.COLOMBO DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DI VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. INCIDENTE ANCHE SU VIA APPIA NUOVA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI S.TARCISIO. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA FLAMINIA NUOVA IN DIREZIONE DELLA CITTA’ ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE LO RICORDIAMO PER LAVORI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. POSSIBILI DIFFICOLTA’ IN CENTRO PER UNA MANIFESTAZIONE. UN CORTEO DA PIAZZA DELL’ESQUILINO SI STA’ MUOVENDO VERSO PIAZZA MADONNA DI LORETO, PERCORRENDO VIA CAVOUR, LARGO CORRADO RICCI E VIA DEI FORI IMPERIALI. DIVIETI DI SOSTA E TEMPORANEE CHIUSURE. DEVIATE O LIMITATE NEI LORO PERCORSI TUTTE LE ...
romadailynews
SkyTG24 : Roma è la seconda città al mondo per numero di ore passate al volante - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Aurelia Antica code fra Largo Don Luigi Guanella e Via Aurelia >< #luceverde - VAIstradeanas : 17:01 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -
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