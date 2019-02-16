Traffico Roma del 16-02-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 16-02-2019 ore 12 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 EC CODE SONO SEGNALATE SULLA FLAMINIA IN ENTRATA A Roma PER UNA RIDUZIONE DELLA SEDE VIARIA PRESENTE POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE PER LAVORI CODE ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ Traffico SULLA TANGENZIALE TRA TIBURTINA E LO SV DELLA A24 VERSO SAN GIOVANNI ED ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA VERSO LO STADIO RICORDIAO CHE SULLA SALARIA, ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 11 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 EC CODE SONO SEGNALATE SULLA FLAMINIA IN ENTRATA A Roma PER UNA RIDUZIONE DELLA SEDE VIARIA PRESENTE POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE PER LAVORI CODE ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ Traffico SULLA TANGENZIALE TRA TIBURTINA E LO SV DELLA A24 VERSO SAN GIOVANNI ED ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA VERSO LO STADIO RICORDIAO CHE SULLA SALARIA, ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 10 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 EC Traffico REGOLARE IN QUESTE PRIMISSIME ORE DELLA MATTINATA SULLE STRADE DELLA CITTA’ , AD ECCEZIONE DI ALCUNE CODE SEGNALATE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PISANA E AURELIA PER INCIDENTE CHIUSA IN MATTINATA LA PANORAMICA, PER LAVORI DI PULIZIA FINO ALLE 12 CIRCA IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, VERRANNO EFFETTUATE ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 09 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 EC Traffico REGOLARE IN QUESTE PRIMISSIME ORE DELLA MATTINATA SULLE STRADE DELLA CITTA’ , AD ECCEZIONE DI ALCUNE CODE SEGNALATE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PISANA E AURELIA PER INCIDENTE CHIUSA IN MATTINATA LA PANORAMICA, PER LAVORI DI PULIZIA FINO ALLE 12 CIRCA IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, VERRANNO EFFETTUATE ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 09 : 00 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 Traffico REGOLARE IN QUESTE PRIMISSIME ORE DELLA MATTINATA AD ECCEZIONE DI ALCUNE CODE SEGNALATE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PISANA E AURELIA PER INCIDENTE CHIUSA IN MATTINATA LA PANORAMICA, PER LAVORI DI PULIZIA TRA LE 7 LE 12 IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. ALTRI LAVORI SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, VERRANNO EFFETTUATE BREVI INTERRUZIONI AL Traffico . ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 08 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 Traffico REGOLARE IN QUESTE PRIMISSIME ORE DELLA MATTINATA AD ECCEZIONE DI ALCUNE CODE SEGNALATE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PISANA E AURELIA PER INCIDENTE CHIUSA IN MATTINATA LA PANORAMICA, PER LAVORI DI PULIZIA TRA LE 7 LE 12 IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. ALTRI LAVORI SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, VERRANNO EFFETTUATE BREVI INTERRUZIONI AL Traffico . ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 07 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 Traffico REGOLARE IN QUESTE PRIMISSIME ORE DELLA MATTINATA AD ECCEZIONE DI ALCUNE CODE SEGNALATE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PISANA E AURELIA PER INCIDENTE CHIUSA IN MATTINATA LA PANORAMICA, PER LAVORI DI PULIZIA TRA LE 7 LE 12 IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. ALTRI LAVORI SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, VERRANNO EFFETTUATE BREVI INTERRUZIONI AL Traffico . TRA LE ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 19.50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA SETTEBAGNI E LA TIBURTINA. NELLA ZONA DI CINECITTA’ RALLENTAMENTI IN VIALE ANICIO GALLO PER ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA SETTEBAGNI E LA RUSTICA. NELLA ZONA DI CINECITTA’ RALLENTAMENTI IN VIALE ANICIO GALLO PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 19 : 00 : Roma VIABILITA’ VENERDI 15 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 AR Traffico IN AUMENTO IN QUESTE ORE SOPRATTUTTO IN USCITA DALLA CITTA. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO TRA ALLACCIAMENTO Roma FIUMICINO E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA CASSIA BIS E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA. SULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO ANULARE E VIA DI VALLE RICCA VERSO MONTEROTONDO. ALTRO INCIDENTE SEGNALATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 18 : 30 : Roma VIABILITA’ VENERDI 15 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 AR Traffico IN AUMENTO IN QUESTE ORE SOPRATTUTTO IN USCITA DALLA CITTA. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO TRA ALLACCIAMENTO Roma FIUMICINO E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA CASSIA BIS E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA. SULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO ANULARE E VIA DI VALLE RICCA VERSO MONTEROTONDO. ALTRO INCIDENTE SEGNALATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 17.50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E’ INTENSO E RALLETNATO A TRATTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNASI RALLENTA DA SETTEBAGNI ALLO SVINCOLO PER LA RUSTICA. SULLA VIA SALARIA CODE PER Traffico TRA ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E’ INTENSO E RALLETNATO A TRATTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNASI RALLENTA DA SETTEBAGNI ALLO SVINCOLO PER LA RUSTICA. SULLA VIA SALARIA CODE PER Traffico TRA ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 16.50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E’ INTENSO E RALLETNATO A TRATTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico DA SETTEBAGNI ALLO SVINCOLO PER LA RUSTICA. SULLA VIA SALARIA ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E’ RALLENTATO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA. UN INCIDENTE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO CREA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON VIA ACILIA IN DIREZIONE OSTIA. UN ALTRO ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 13 | 30
Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 EC RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA ...
Traffico Roma del 16-02-2019 ore 13:30 (Di sabato 16 febbraio 2019) Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 EC RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E ARDEATINA SULLE DUE CARREGGIATE RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SULLA FLAMINIA IN ENTRATA A Roma PER UNA RIDUZIONE DELLA SEDE VIARIA POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE RICORDIAMO CHE SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, SINO ALLE 18 SARANNO POSSIBILI DELLE INTERRUZIONI AL Traffico TRA VIA CHIANA E VIA DI VILLA ADA. SULLA TIBURTINA PER L’ABBATTIMENTO DI UN ALBERO, ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI OBBLIGATORIE ISTITUITE SUL POSTO, ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA LEGA LOMBARDA PER IL Traffico CHE DA VIA DI PORTONACCIO VIAGGIA VERSO PIAZZALE DEL VERANO ED ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE DELEL CROCIATE RICORDIAMO CHE PER LAVORI AI BINARI DEL TRAM IN VIALE TRASTEVERE, FINO AL PROSSIMO 18 FEBBRAIO, I TRAM DELLA LINEA 3 TRA PIAZZALE OSTIENSE E LA STAZIONE TRASTEVERE EFFETTUETRANNO ...
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SkyTG24 : Roma è la seconda città al mondo per numero di ore passate al volante - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 16-02-2019 ore 13:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 13:30', su #spreaker… -
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