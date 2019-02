Traffico di migranti dallItalia allEuropa | 11 arresti a Torino

Traffico migranti a Torino - 11 arresti : 14.32 La polizia di Torino ha smantellato un' organizzazione che gestiva il Traffico di migranti, dal loro arrivo nel Sud Italia fino agli spostamenti nel Nord Europa. Come centrale operativa veniva utilizzato l'ex Moi, il villaggio olimpico occupato dal 2015 da profughi e famiglie d'immigrati. Indagate 25 persone, in prevalenza somali, 11 gli arrestati, 5 i ricercati. Il gruppo si faceva pagare ingenti somme per il trasferimento verso altri ...

"Vi spiego il Traffico dei migrantiMa noi pm non possiamo fermarlo" : INTERVISTA/ Salvatore Vella, il procuratore aggiunto di Agrigento in prima linea nel contrasto al traffico di esseri umani nel Mediterraneo: "Vi spiego tutto su Libia, scafisti e ong" Segui su affaritaliani.it

Sbarchi - il piano dell'ammiraglio : "Stop Ong e blocco navale : così si ferma il Traffico di migranti" : L'ammiraglio di Divisione, Nicola De Felice, ha le idee chiare. Il flusso migratorio si può fermare, basta volerlo. Ma per bloccare gli immigrati prima che mettano piede in Italia, occorre mettere in pratica alcuni accorgimenti: realizzare un'operazione militare multinazionale, attuare il blocco navale al largo delle coste libiche, decretare il divieto di approdo alle navi delle Ong e favorire un intervento dell'Onu in Africa per assistere i ...

Operazione Sophia - cos'è la missione contro il Traffico di migranti : La missione europea Eunavfor- Sophia è un'Operazione militare di sicurezza marittima a guida italiana in corso nel Mediterraneo centrale. Obiettivo principale, il contrasto del traffico di esseri ...

Ecco il magistero di Papa Francesco su migranti - rifugiati - Traffico di esseri umani : Gli Orientamenti Pastorali sono destinati soprattutto al mondo cattolico . Si strutturano come una analisi della situazione, accompagnata dalle parole di Papa Francesco sul tema, e poi con una serie ...

Conte in Niger : obiettivo comune contrastare Traffico migranti : Roma, 15 gen., askanews, - 'obiettivo comune è contrastare i traffici' di essere umani e 'raccordare e congiungere gli sforzi'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la ...

Traffico di migranti - 14 arresti in Sicilia : sequestrato tesoro di 3 milioni tra ristoranti e cantieri : arresti per Traffico di migranti tra la Tunisia e le coste Siciliane con gommoni veloci. La Guardia di Finanza ha eseguito 14 provvedimenti di fermo nei confronti di italiani e stranieri. I...

Sgominato Traffico di migranti con gommoni veloci - le immagini della Finanza : La Guardia di Finanza ha eseguito 14 provvedimenti di fermo nei confronti di italiani e stranieri appartenenti ad un sodalizio criminale che avrebbe gestito il traffico di migranti tra la Tunisia e le ...

