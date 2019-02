Tour Colombia 2019 | show di Julian Alaphilippe nella quinta frazione! Tappa e maglia per

Tour de Colombia : Julian Alaphilippe vince la 5ª tappa ricca di pathos : Tour de Colombia, Julian Alaphilippe ha vinto la quinta tappa della corsa Colombiana davanti a Miguel Angel Lopez Tour de Colombia, Julian Alaphilippe ha vinto la 5ª tappa della corsa Colombiana, al termine di una giornata ricca di sorprese. Il corridore francese ha staccato tutti nello strappo finale, dopo una fuga assieme ad altri uomini di primissimo piano. Al secondo posto alle spalle di Alaphilippe infatti, è arrivato Miguel Angel ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini sorride : quinto posto per Nakane nella 4ª tappa del Tour of Colombia : Vince Bob Jungels, quinto Hideto Nakane, bravo a inserirsi nell’azione giusta nel finale cogliendo un importante piazzamento Hideto Nakane coglie un ottimo quinto posto di tappa inserendosi in una grande top10 nella tappa vinta da Bob Jungels. Per lo scalatore giapponese si registra un ottimo inizio di stagione con la seconda top10 di tappa, dopo il decimo posto colto nella seconda tappa della Vuelta San Juan in Argentina. Due piazzamenti ...

Tour Colombia 2019 : colpo doppio per Bob Jungels - tappa e maglia da finisseur : Un capolavoro timbrato Bob Jungels, simile a quello dello scorso anno alla Liegi-Bastogne-Liegi, ma ovviamente di minore valore. Il campione lussemburghese dà spettacolo al Tour Colombia e trionfa nella quarta tappa, andandosi a prendere anche la maglia di leader della classifica generale con uno spettacolare attacco da finisseur. Grande battaglia in questa frazione partita e giunta a Medellin, con 144 chilometri molto mossi: si muovono i big, ...

Tour de Colombia 2.1 – Jungels fa faville nel finale : il lussemburghese vince la quarta tappa e diventa leader di classifica : Bob Jungels vince la quarta tappa del Tour de Colombia 2019 con un acuto nel finale: il lussemburghese è il nuovo leader della classifica generale Dopo la vittoria nella terza tappa del padrone di casa Sebastian Molano, la quarta frazione con partenza ed arrivo da Medellín del Tour de Colombia 2.1 vede trionfare Bob Jungels. Il ciclista della Deceuninck-Quick Step si è piazzato davanti a Mihkel Raim e Julian Alaphilippe dopo un percorso ...

Tour Colombia 2019 : nella seconda tappa si impone Sebastian Molano - battuto Alaphilippe : Sono ancora i padroni di casa ad esultare nella terza tappa del Tour Colombia 2019: nella frazione partita e giunta in quel di Llanogrande dopo 167,6 chilometri trionfa in volata Sebastian Molano. Resta in maglia di leader della classifica generale Rigoberto Uran (EF Education First Pro Cycling Team). Prima vittoria nel circuito World Tour per il 24enne velocista Colombiano, in maglia UAE Emirates: nello sprint ristretto Molano riesce a ...

Tour de Colombia 2.1 : Molano vince in volata la 3ª tappa : Tour de Colombia 2.1: Sebastian Molano ha preceduto Alaphilippe ed Ochoa nello sprint finale della terza tappa Tour de Colombia 2.1, la terza tappa se l’è aggiudicata il padrone di casa Sebastian Molano, ciclista della UAE Team Emirates che non ha fatto rimpiangere l’assente Gaviria. 167,6 chilometri durante i quali i velocisti si sono dapprima studiati per poi sfidarsi sul rettilineo finale a Llanogrande, con Molano che ha ...

Tour Colombia 2.1 – La seconda tappa nel segno di Hodeg : il colombiano nuovo leader : Vittoria di tappa e maglia da leader per Alvaro Hodeg al Tour Colombia 2.1: volata perfetta a La Ceja Dopo la vittoria della EF Education First nella prima tappa del Tour Colombia 2.1, che ha regalato a Rigoberto Uran la maglia da leader, la classifica generale è stata stravolta. Ieri i corridori hanno pedalato per 150km con partenza e arriva a La Ceja, dove a tagliare per primo il traguardo è stato Alvaro Hodeg che con la vittoria di ...

Tour of Colombia 2019 : percorso tappe - start list e diretta streaming-tv : Tour of Colombia 2019: percorso tappe, start list e diretta streaming-tv percorso tappe e favoriti Pian piano, anno dopo anno, il Sudamerica si sta ritagliando sempre di più uno spazio importante all’interno del calendario ciclistico. Il movimento sudamericano – e soprattutto quello Colombiano – dei pedali sta crescendo sfornando fuori ogni anno diversi talenti molto interessanti e anche alcuni potenziali futuri campioni. ...

Tour Colombia 2019 : Alvaro Hodeg vince la seconda tappa in volata e diventa leader : I padroni di casa continuano ad essere protagonisti al Tour Colombia 2.1: dopo la vittoria della Education First di Rigoberto Urán nella cronometro a squadre di apertura, nella seconda tappa festeggia Alvaro Hodeg che con una volata perfetta realizza la classica doppietta tappa e maglia. Grazie agli abbuoni il portacolori della Deceuninck-Quick Step balza infatti al comando della classifica generale. I 150 km con partenza e arrivo a La Ceja sono ...

Tour Colombia 2019 : la EF Education First si aggiudica la cronometro inaugurale - Rigoberto Uran in testa alla classifica generale : La EF Education First Pro Cycling Team ha conquistato la vittoria nella cronometro a squadre che ha aperto il Tour Colombia 2019, corsa a tappe del calendario internazionale classifica di livello 2.1. Il percorso di 14 km per le strade di Medellin, relativamente breve e prevalentemente pianeggiante, si è rivelato particolarmente adatto agli specialisti e non ha consegnato eccessivi distacchi tra le squadre di vertice. La formazione statunitense ...

Tour Colombia 2019 : Egan Bernal a caccia del bis per iniziare al meglio la stagione della verità : La stagione 2019 di Egan Bernal parte dalla corsa di casa, il Tour Colombia 2.1, che scatterà oggi con una cronometro a squadre sulle strade di Medellín. Il 22enne del Team Sky punta a bissare il successo dello scorso anno, quando conquistò la classifica generale della Oro y Paz (la vecchia denominazione della corsa), mettendosi alle spalle Nairo Quintana e Rigoberto Urán. La tappa conclusiva di questa edizione, con l’arrivo in salita all’Alto ...

Ciclismo : Tour Colombia - i 6 maggiori favoriti per la vittoria : Parte oggi il Tour Colombia che si disputerà fino al 17 febbraio. La competizione, diventata professionistica solo da un anno, vedrà la partecipazione di molti big del Ciclismo. Tra i partecipanti, infatti, ci sono Bernal, Froome e Nairo Quintana. Il Giro di Colombia è una gara importante per molti sudamericani, come si nota dalla lista dei partecipanti. I maggiori favoriti sono tutti Colombiani e qualora Froome non dovesse inventarsi qualcosa, ...