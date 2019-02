ilfattoquotidiano

: Torino, smantellato “tour operator” per migranti diretti al Nord Europa: 11 arresti - fattoquotidiano : Torino, smantellato “tour operator” per migranti diretti al Nord Europa: 11 arresti - TutteLeNotizie : Torino, smantellato “tour operator” per migranti diretti al Nord Europa: 11 arresti - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Torino, smantellato “tour operator” per migranti diretti al Nord Europa: 11 arresti -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Avevano come base l’ex Moi die gestivano il traffico di, in arrivo dal Sud Italia eal. La squadra mobile del capoluogo piemontese haun’organizzazione criminale internazionale, dopo oltre tre anni di indagine. Un “tour operator” perche aveva come sede l’ex villaggio olimpico, in parte sgomberato, e che organizzava viaggi della speranza, pagati migliaia di euro, per chi volevano passare le frontiere. Venticinque in tutto gli indagati, di cui 11 arrestati. Tutti prevalentemente di origine somala, sono accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento, di contraffazione di documenti di identità ed di traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante dalla transnazionalità.È stata una segnalazione della polizia francese, che aveva ...