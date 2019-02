TORINO Partita di Gala contro il razzismo | Amministratori Vs Giornalisti

VIDEO TORINO-Udinese 1-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Aina risolve la contesa di testa : Il Torino ha sconfitto l’Udinese per 1-0 nel match valido per la 23^ giornata di Serie A. I granata si sono imposti grazie al gol di Aina che al 31′ ha colpito di testa il cross dalla sinistra di Ansaldi. Di seguito il VIDEO con i gol, gli Highlights e la sintesi di Torino-Udinese. VIDEO Highlights Torino-Udinese 1-0: Olha essa assistência do Ansaldo pro gol do Aina que vai dando a vitoria a Torino. 1-0. #TorinoUdinese ...

Spal-TORINO : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Spal-Torino, 22ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Serie A TORINO - Mazzarri : «Spal? Servirà una grandissima partita» : Torino - "Servirà una grandissima partita. La Spal è una squadra molto organizzata, dovremo fare attenzione sui calci piazzati dove sono particolarmente pericolosi, infatti molte delle loro reti ...

VIDEO TORINO-Inter 1-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Izzo decisivo di testa - i nerazzurri crollano : Il Torino ha sconfitto l’Inter per 1-0 grazie al gol di Izzo, i granata hanno sconfitto i nerazzurri di fronte al proprio pubblico e hanno così festeggiato con pieno merito nel giorno del centesimo anniversario di Valentino Mazzola. Il colpo di testa del difensore al 35′ ha messo in croce gli uomini di Spalletti e hanno fatto volare i ragazzi di Mazzarri. Di seguito il VIDEO con i gol, gli Highlights e la sintesi di Torino-Inter ...

Inter. Luciano Spalletti : A TORINO “Sarà una partita molto fisica” : Vietato sbagliare contro i granata oggi alle 18. “Sarà una partita molto fisica” sottolinea mister Luciano Spalletti. Il tecnico dell’Intere

Marisa Amato morta a TORINO : fu calpestata dalla folla di piazza San Carlo durante la partita della Juventus : Marisa Amato è morta stamattina, due anni dopo essere stata travolta dalla calca in piazza Castello a Torino. Marisa Amato, 65 anni, è morta all'ospedale Cto di Torino:...

Video/ TORINO Genoa - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 14giornata - : Video Torino Genoa , risultato finale 2-1, : highlights e gol della partita, disputata all'Olimpico e valida nella 14giornata di Serie A.

VIDEO Roma-TORINO 3-2 - Highlights - sintesi e gol della partita. El Shaarawy decisivo : La Roma ha sconfitto il Torino per 3-2 nell’anticipo della 20^ giornata di Serie A. I giallorossi sono andati in vantaggio al 15′ con Zaniolo che di forza ha segnato, poi al 34′ è arrivato il raddoppio col rigore trasformato da Kolarov. I granata però si scatenano nella ripresa e pareggiano grazie ai missili dalla distanza di Rincon e Ansaldi prima che El Shaarawy si inventi il gol della vittoria. Di seguito il VIDEO con gli ...

Roma-TORINO 1-0 La Diretta Zaniolo sblocca la partita : All'Olimpico Roma e Torino aprono le danze per la Serie A nel nuovo anno. I giallorossi di Di Francesco, dopo le vittorie su Sassuolo e Parma, sono rientrati prepotentemente nella corsa al quarto...