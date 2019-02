Top & flop | Atalanta-Milan | Piatek traina anche di testa Gigio | svista indolore

I Retroscena di Blogo : Per la Pupa e il secchione 2019 sTop (& go?) : Mercoledì potrebbe scattare l'ultimo tango fra la Pupa e il secchione 2019 e Mediaset. L'amplesso avvenuto durante il primo incontro fra Paul e Jeanne nella cupa Parigi degli anni settanta descritto nel capolavoro di Bernardo Bertolucci Ultimo tango a Parigi, non c'entra nulla stavolta. Nell'eventualità si tratterebbe di una semplice relazione professionale fra l'Endemol Shine Italy che produce (o produrrebbe?) il programma e la ...

Top&flop Roma - Zaniolo sembra un veterano. Fazio deve ritrovarsi : Brilla la stella di Zaniolo: il giallorosso, autore di una doppietta, trova la consacrazione anche in Champions League, illuminando l'Olimpico. Male invece Fazio, ancora lontano dai suoi standard. ...

Top & flop - Sassuolo-Juve : CR7 show al gol numero 20. Ancora paura in difesa : Ecco i top e i flop della prestazione della Juventus a Reggio Emilia dove ha travolto il Sassuolo 3-0 . TOP CRISTIANO RONALDO - Da Sassuolo a Sassuolo, il gol numero 20 è servito. CR7 aveva ...

Top&Flop : Achille Lauro convince ancora - basta con queste gag comiche : I giornalisti de La Stampa Roberto Pavanello e Alice Castagneri commentano i top e i flop della seconda serata di Sanremo. ' Riprese Daniele Solavaggione, Reporters,

Inter - Top&flop : Icardi - manifesto della crisi : non segna e si divora i gol : Così non va. L'Inter perde di nuovo, stavolta in casa contro il Bologna. La qualificazione alla prossima Champions torna in bilico. Il pubblico fischia, Spalletti si dispera. TOP, HANDANOVIC - San ...

Top&flop : Gervinho è un uragano. E la difesa Juve crolla... : Che la BBC recuperi in fretta, penserà Massimiliano Allegri e tutto il mondo Juve: il reparto su cui la Juve ha costruito i suoi successi è in mille pezzi. Troppo timido Rugani, ancora non dentro ai ...

Calciomercato Serie A : ecco i Top & flop di Gennaio : ecco la lista dei migliori colpi e dei peggiori delle 20 squadre di Serie A, al termine della sessione invernale di CalciomercatoCalciomercato / Serie A – E’ terminato da quasi un giorno la sessione invernale del Calciomercato, che ha visto mettere in scena diversi affari e qualche scelta discutibile da parte delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano. Ora, in sintesi, scopriamo chi ha adoperato meglio e chi invece ...

Top&flop : Zapata - una forza della natura. Ronaldo & c. - serata no : serata speciale per la Dea: il tris alla Juve vale il passaggio in semifinale di Coppa Italia e la conferma più importante: la banda di Gasperini se la può battere con chiunque. Mentre la Juve ha ...

Top&flop : attacco viola stratosferico Di Francesco - difesa colabrodo... : Oggi è fin troppo facile per la rubrica 'Top&flop': tra i top gli attaccanti viola, capaci oggi di realizzare ben 7 gol; tra i flop la difesa della Roma, capace di subirne altrettanti... Coppa Italia, ...

Top&flop : Piatek si prende San Siro. Male Koulibaly-Maksimovic : Serata da brividi per Piatek: doppietta d'oro che regala al Milan di Gattuso la semifinale in Coppa Italia. Il polacco, già determinante, ha messo in ombra la difesa del Napoli... Coppa Italia, Milan-...

STop allo shutdown - ma S&P teme costi alti : da lieve raffreddore a brutta influenza : Il governo americano ha raggiunto un compromesso con il Congresso porre fine allo shutdown, ossia il blocco parziale dell'attività federale. La tregua durerà tre settimane e se in questo arco di tempo ...

Top&flop : Napoli turnover ok. Lazio piccola con le grandi : Ecco i Top&flop del posticipo Napoli-Lazio con la squadra di Ancelotti promossa a pieni voti e quella di Inzaghi che ancora una volta delude contro una big. TOP: il turnover del Napoli - Nella sera in ...

Fantacalcio 2019 - i consigli per l’asta di riparazione. Top&flop del girone d’andata : chi tenere e chi scambiare : La Serie A sta osservando la breve sosta invernale, piccolo periodo di stop per il massimo campionato italiano di calcio in attesa della ripresa prevista per il weekend del 19-20 gennaio. Si è concluso il girone d’andata e si è così arrivati al giro di boa con la Juventus in testa alla classifica, i bianconeri hanno nove punti di vantaggio sul Napoli mentre al terzo posto troviamo l’Inter che precede la Lazio e il Milan. Questo ...

