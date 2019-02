Tirana Albania | manifestanti assaltano il governo | chiedono dimissioni di Edi Rama

Blastingnews

: #Albania, opposizione in piazza a #Tirana: assaltata la sede del governo. I manifestanti chiedono 'un esecutivo tra… - RaiNews : #Albania, opposizione in piazza a #Tirana: assaltata la sede del governo. I manifestanti chiedono 'un esecutivo tra… - eziomauro : Albania, opposizione in piazza a Tirana: assaltata la sede del governo - SkyTG24 : Albania, opposizione in piazza: assaltata la sede del governo a Tirana -

(Di sabato 16 febbraio 2019) A, inmigliaia diorganizzati dal Partito Democratico di centro-destra si sono recati in una delle note piazze della capitale albanese per dare luogo ad una grande e forte protesta contro ildel socialista Edi, da questi considerato un uomo incapace, inefficiente e soprattutto corrotto. La manifestazione ha dato luogo a violenti scontri tra i sostenitori dell'opposizione e la polizia di. ihanno anche tentato di assaltare la sede delI dettagli della protesta aPer cercare di entrare all'interno del palazzo del, un gruppo di persone ha cercato di rompere i cordoni della polizia, alcuni, forse dieci dei, sono riusciti a salire sino al primo piano, mentre il resto era in piazza. Molti hanno contestato esprimendosi con dei cartelli: su alcuni si nota la scritta "Ik", che in italiano ...