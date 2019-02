Terremoto Ischia | Nappi | “La proroga dello stato emergenza è necessaria”

meteoweb.eu

(Di sabato 16 febbraio 2019) “Non esistono colori politici e differenze geografiche di fronte alle tragedie, al cospetto di drammi come quello patito dai cittadini diper ildell’agosto 2017. Non esistono neanche scadenze elettorali o di mandato: loha il dovere di rispondere. Tra sette giorni, il 21 febbraio, scadra’ ladiper il sisma”.E’ quanto si legge in una nota del vice coordinatore della Campania di Forza Italia e presidente dell’associazione Nord e Sud Severino. “E’ l’unica a non avere durata di un anno come, invece, prevede la nuova normativa sulla protezione civile e come, infatti, e’ accaduto altrove. Una differenza che non trova ragione alcuna e che provochera’ seri problemi agli ischitani e difficolta’ nella ricostruzione ma, soprattutto, nel ritorno alla ...