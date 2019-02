Tennis | non si ferma Cecchinato | è in finale a Buenos Aires

Atp Finals : la garanzia da circa 80 milioni del Governo non arriva - per Torino sfumano le possibilità di spuntarla - La FederTennis chiede ... : Un volano per il tennis italiano - insiste la prima cittadina - ma anche per l'economia del territorio, visti gli investimenti pluriennali che è in grado di attrarre». La decisione finale spetta alla ...

Tennis : le ATP Finals non si disputeranno a Torino. Il Governo non ha dato l’assenso per questioni economiche : Il progetto di organizzare le ATP Finals a Torino è definitivamente sfumato. La candidatura del capoluogo piemontese ad essere teatro del Masters di Tennis maschile, dal 2021 al 2025, è definitivamente tramontata per questioni economiche. L’ATP infatti aveva richiesto a tutte le candidata in ballo (Londra, Manchester, Tokyo, Singapore ed appunto Torino) di versare delle quote annuali e dare quindi opportune garanzie circa la gestione ...

Tennis – Marian Vajda non ha dubbi : “Djokovic può fare il Grande Slam! Agli Australian Open era nervoso e…” : Maria Vajda crede nella possibilità che Novak Djokovic possa fare il Grande Slam: il coach svela che Nole è molto motivato dal chiudere questo strepitoso obiettivo Avendo vinto nell’ordine Wimbledon, US Open e Australian Open, Novak Djokovic è attualmente campione in carica di 3 Slam su 4. Il campione serbo, tornato finalmente al top dopo il problema al gomito che lo ha limitato fra 2017 e 2018, punta dritto verso il Grande Slam: per farlo ...

Tennis – La confessione shock di Stan Wawrinka : “non sapevo se sarei tornato a giocare dopo l’infortunio” : Stan Wawrinka svela un particolare retroscena in merito alla sua carriera: dopo l’operazione al ginocchio, lo svizzero ha rischiato di non tornare a giocare Rientrato nel circuito da oltre un anno, Stan Wawrinka sta provando a ritornare sui livelli che gli hanno permesso di vincere ben 3 Slam nell’epoca dei Fab-4. Il Tennista svizzero, in un 2018 comprensibilmente altalenante per via del rientro dopo l’operazione al ...

Tennis - Roger Federer : “Se dovessi capire di non poter più battere i migliori - mi ritirerò” : Roger Federer e il Tennis, una storia ai titoli di coda? E’ da un po’ che appassionati ed esperti si pongono il quesito e per il momento lo svizzero preferisce rispondere con le prestazioni in campo, che non danno l’idea di un giocatore sul viale del tramonto. Certo la sconfitta contro il greco Stefanos Tsitsipas agli ottavi di finale degli Australian Open 2019 ha ricordato a tutti il passaggio di consegne ma Roger, per il ...

Tennis - WTA Doha : alla Giorgi non basta un primo set scintillante - vince Bertens : Numero 8 del mondo, l'olandese meglio classificata dai tempi di Betty Stove nel 1977, l'anno della finale a Wimbledon persa contro Virginia Wade, sale 3-0. Giorgi rientra a suon di accelerazioni ...

Tennis – Mats Wilander stronca Federer : “non vincerà mai più il Roland Garros - deve essere fortunato a…” : Mats Wilander ha espresso un duro giudizio sulle possibilità che Roger Federer possa vincere nuovamente il Roland Garros: secondo l’ex Tennista, lo svizzero non ha alcuna possibilità Nelle scorse settimane, Roger Federer ha sorpreso tutto il mondo del Tennis annunciando il suo ritorno, dopo diverse stagioni d’assenza, sulla terra rossa del Roland Garros. Lo svizzero non è mai stato un amante dello Slam rosso, vinto una sola ...

Tennis – Hibino critica Naomi Osaka : “non è una vera giapponese come Nishikori - vi spiego perchè” : La Tennista Nao Hibino critica Naomi Osaka, spiegando che, secondo il suo punto di vista, i connazionali non la identificano come una vera giapponese La vittoria di Naomi Osaka nella finale degli Australian Open, secondo successo Slam di fila dopo il trionfo agli US Open, ha posto la giovane Tennista giapponese al centro dell’attenzione mediatica. Quella che sembrava una stella in rampa di lancio, si è dimostrata una vera e propria ...

Tennis – Kim Clijsters non ha dubbi : “Djokovic può battere il record Slam di Federer! Per lui è frustrante non…” : Kim Clijsters ha espresso il suo autorevole giudizio sulla possibilità che Novak Djokovic possa battere il record di Slam di Roger Federer: l’ex Tennista non ha dubbi, Nole può farcela Dopo il successo agli Australian Open, torneo nel quale ha letteralmente scherzato con ogni avversario affrontato, compreso Rafa Nadal in finale, Novak Djokovic ha raccolto il terzo Slam sugli ultimi 3 nei quali ha preso parte, rilanciandosi nella ...

Tennis – Pouille shock : “mi hanno offerto dei soldi per perdere partite - è facile farlo e si resta anonimi” : Lucas Pouille rivela un retroscena shock in merito al suo passato: il francese contattato per perdere un match in cambio di un’ingente somma di denaro Il match fixing è uno dei problemi peggiori che il Tennis è stato costretto ad affrontare negli ultimi anni. Con l’avvento dei social e la maggior facilità di comunicazione, diversi personaggi che gestiscono interessi legati alle scommesse illegali sul Tennis, hanno aumentato i ...

Tennis – Boris Becker ammette : “avrei voluto giocare contro Roger Federer - non con Nadal o Djokovic” : Boris Becker ha svelato un particolare aneddoto sulla sua carriera: al campione tedesco sarebbe piaciuto affrontare solo Federer dei 3 top player ai vertici del Tennis mondiale Rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa a Berlino, Boris Becker ha rivelato il particolare desiderio di aver voluto giocare contro Roger Federer nel corso della sua carriera. Probabilmente per l’affinità sulla superficie erbivora, visti i ...

Tennis - Nadal : 'Non sono al livello di Nole - ma tornerò a vincere...' : '«E' incredibile il modo in cui ha giocato. Ma allo stesso tempo è vero che probabilmente fisicamente non ero in grado, di competere a quel livello,», ha detto Nadal. 'Cinque mesi senza competere, ...

Tennis - dal garage di nonna a Melbourne. Trionfo di Musetti tra gli under 18 : 1 del mondo. Ma per ora vivo alla giornata'. Bravo. Gli Slam dei piccoli è meglio vincerli, ma non sono una garanzia. In tanti si sono persi sul confine del professionismo, il difficile inizia adesso.