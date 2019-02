Tennis | McEnroe | 60 anni da icona ribelle

McEnroe - l'attaccabrighe che ha cambiato il Tennis : Per riuscire a rompere le regole sono bastati 500 dollari e l'idea che tutto il mondo andasse contromano. Cinquecento dollari in tasca per partire dall'America e fare il percorso all'incontrario verso ...

John McEnroe - 60 anni di un genio del Tennis in 12 frasi celebri : Talentuoso, irascibile, campione: John McEnroe compie 60 anni il 16 febbraio. Ex asso del tennis mondiale, statunitense nato nel 1959 in Germania (il padre era impiegato in terra tedesca per conto dell’aeronautica americana), purosangue mancino, «Genius» ha segnato un’epoca con il suo gioco «serve and volley» e il suo estro. Numero 1 del mondo dal 1981 al 1984, professionista dal 1978 al 1994, ha vinto 7 Slam, ...