Tennis | Marco Cecchinato in semifinale a Buenos Aires

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Marco Cecchinato vola in semifinale! Battuto in due set Carballes Baena : Marco Cecchinato conquista un posto nelle semifinali del torneo ATP 250 di Buenos Aires: sulla terra battuta argentina l’azzurro, numero tre del tabellone, in un match comunque complicato supera per 7-6 (3) 6-4 l’iberico Roberto Carballes Baena, al limite delle due ore di gioco. L’italiano attende di conoscere il nome del suo prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra l’argentino Guido Pella e l’iberico Jaume ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Marco Cecchinato ai i quarti di finale. Sconfitto il cileno Garin in due set : Marco Cecchinato accede ai quarti di finale del torneo ATP di Buenos Aires. Il nativo di Palermo ha Sconfitto in due set il cileno Christian Garin, numero 93 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Per il siciliano arriva finalmente una vittoria dopo l’eliminazioni all’esordio agli Australian Open e nei tornei di Auckland e Cordoba. L’ultima vittoria del numero 18 del ranking ...

Tennis - ATP Cordoba 2019 : Marco Cecchinato sconfitto in tre set dallo spagnolo Munar : Finisce al secondo turno il cammino di Marco Cecchinato nel torneo ATP di Cordoba (Argentina, terra rossa). Il siciliano è stato sconfitto in tre set dallo spagnolo Jaume Munar, numero 81 del mondo, con il punteggio di 6-3 3-6 6-1 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Inizio subito in salita per la testa di serie numero due del torneo, che ha perso il servizio nel secondo game, finendo poi sotto per 3-0. Munar non ha concesso nulla nei ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Marco Cecchinato eliminato in due set dallo statunitense Tennys Sandgren : Esordio amaro per Marco Cecchinato nel torneo ATP 250 di Auckland: l’azzurro, ammesso direttamente al secondo turno in virtù della testa di serie numero 3, è stato sconfitto sul cemento outdoor neozelandese dallo statunitense Tennys Sandgren, che si è imposto con un doppio 6-3 in meno di un’ora di gioco. Primo set dominato dai servizi: i primi punti in risposta arrivano per Cecchinato nel terzo game, ma l’azzurro da 0-30 si fa ...

Ranking Atp Tennis - la classifica aggiornata : Marco Cecchinato al top della carriera - 5 azzurri nella top100 : Siamo ormai ai nastri di partenza del primo Major della stagione, l’Australian Open 2019, per cui è tempo di andare a controllare come si sta dipanando il Ranking ATP dopo i primi tornei della stagione. Al comando tutto rimane immutato, con Novak Djokovic che veleggia tranquillamente in prima posizione, inseguito da Rafa Nadal e Roger Federer, con Alexander Zverev pronto a puntare al trono in questa nuova annata. Per quanto riguarda i ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Thomas Fabbiano e Roberto Marcora escono di scena nell’ultimo turno delle qualificazioni : Niente da fare per i nostri Thomas Fabbiano e Roberto Marcora nelle qualificazioni dell’ATP di Auckland (Nuova Zelanda). I due azzurri sono stati sconfitti nel turno decisivo, rispettivamente, dal tedesco Maximilian Marterer (testa di serie n.2), e dal francese Ugo Humbert (n.102 del mondo). Il pugliese, numero 101 ATP, è stato superato dal teutonico con lo score di 6-4 6-4 in 1 ora e 24 minuti di partita. Un match estremamente equilibrato ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Marco Cecchinato lotta ma cede al ceco Tomas Berdych. Fatali le occasioni non sfruttate nel primo set : Marco Cecchinato non riesce a ribaltare il pronostico e cede nelle semifinali del torneo ATP 250 di Doha al ceco Tomas Berdych: il boemo si impone sul cemento outdoor del Qatar con lo score di 7-6 (6) 6-3 dopo 90 minuti di aspra battaglia. Per il ceco ultimo atto contro l’iberico Roberto Bautista Agut. Nel primo set Cecchinato parte al servizio e lo fa nel migliore dei modi, mettendo in difficoltà l’avversario, cercando spesso delle ...

Tennis - Marco Cecchinato avanza a Doha : “Giocato un match solido. La semifinale? Berdych è un top player” : Marco Cecchinato ha conquistato la qualificazione alle semifinali del torneo ATP 250 di Doha: la bella vittoria sul serbo Dusan Lajovic ha permesso all’azzurro di passare il turno sul cemento della capitale del Qatar e di salire al numero 18 del ranking ATP ottenendo così il suo best ranking. Il siciliano, che domani se la vedrà contro il ceco Thomas Berdych, ha disputato un’ottima partita contro un avversario comunque insidioso e ...

ATP Doha – Marco Cecchinato è in semifinale : il Tennista azzurro stende Lajovic in due set : Marco Cecchinato raggiunge la semifinale dell’ATP di Doha: il tennista azzurro batte Dusan Lajovic in due set e prenota la sfida contro Berdych Sul cemento dell’ATP di Doha brilla la bandiera tricolore. Marco Cecchinato si guadagna l’accesso alla prima semifinale di un 2019 che, se inizia con queste premesse, chissà quanto di positivo potrà riservare al tennista siciliano. Cecchinato si è imposto in 1 ora e 15 minuti sul serbo Dusan ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Marco Cecchinato supera Dusan Lajovic in due set e vola in semifinale! : Marco Cecchinato supera il serbo Dusan Lajovic nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Doha e va in semifinale: sul cemento outdoor del Qatar la testa di serie numero 4 si impone con il punteggio di 7-6 (2) 6-2 in 75 minuti di gioco e domani nel penultimo atto del torneo sfiderà il ceco Tomas Berdych. Parte bene nel primo set Cecchinato, con quattro prime vincenti, ma Lajovic risponde tenendo a sua volta il servizio a zero. L’azzurro è ...

