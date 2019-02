Tennis | John McEnroe festeggia 60 anni | per davvero

John McEnroe - 60 anni di un genio del Tennis in 12 frasi celebri : Talentuoso, irascibile, campione: John McEnroe compie 60 anni il 16 febbraio. Ex asso del tennis mondiale, statunitense nato nel 1959 in Germania (il padre era impiegato in terra tedesca per conto dell’aeronautica americana), purosangue mancino, «Genius» ha segnato un’epoca con il suo gioco «serve and volley» e il suo estro. Numero 1 del mondo dal 1981 al 1984, professionista dal 1978 al 1994, ha vinto 7 Slam, ...

Australian Open – Esordio vincente per Seppi : il Tennista azzurro liquida Steve Johnson al quarto set : Esordio con vittoria per Andreas Seppi agli Australian Open: il tennista azzurro batte in 4 set Steve Johnson e accede ai trentaduesimi di finale Dopo l’ottima prova espressa a Sydney, torneo nel quale ha sfiorato il successo, perdendo in finale contro De Minaur, Andreas Seppi conferma il suo ottimo stato di forma anche agli Australian Open. All’Esordio nel primo Slam dell’anno, il tennista altoatesino ha superato l’americano Steve Johnson ...