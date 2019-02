Tav | ministero dei Trasporti | ' E' una patacca la tabella dei numeri favorevoli'

Tav - ministero Trasporti : patacca la tabella dei numeri favorevoli : Sono tutti "una grossolana patacca" i numeri pubblicati sulla "grande stampa pro-Tav" a proposito dei "presunti benefici del progetto". E' quanto si legge in una nota del ministero dei Trasporti in ...

Gli esperti del ministero bocciano la Tav : “Perdite per almeno 7 miliardi di euro” : Una bocciatura senza mezzi termini: la Tav comporta piu' costi che benefici. E' il 'verdetto' che emerge dall'analisi sulla Torino-Lione pubblicata dal ministero dei Trasporti. Gli esperti, coordinati da Marco Ponti, sottolineano che "il progetto presenta una redditivita' fortemente negativa": i benefici sono pari a 885 milioni, le 'perdite' di 7 miliardi nello scenario realistico e si puo' arrivare fino a 7,8 miliardi in secondo scenario. ...

Dossier Tav con errori - il Ministero di Toninelli costretto a correggere due volte il testo : Dopo mesi è stato finalmente pubblicato stamattina sul sito del Ministero delle Infrastrutture quel Dossier Tav che doveva decidere il futuro della Torino-Lione, ma a stretto giro proprio il dicastero guidato da Danilo Toninelli ha dovuto comunicare una serie di errata corrige sul documento.In particolare sull'analisi giuridica del progetto, su un tema particolarmente delicato, come quello delle penali. All'interno dell'analisi "è ...

Tav - guerra di cifre sulle penali. Il ministero di Toninelli smentisce l'analisi che ha commissionato : A noi basta come analisi costi-opportunità, in una fase delicata per l'economia, in cui va messo al centro il lavoro».E conclude: «È una grande occasione per dare lavoro a 50mila persone. Io l'...

Tav - guerra di cifre sulle penali. Il ministero di Toninelli smentisce l’analisi che ha commissionato : l’analisi costi-benefici prodotta dalla commissione incaricata dal ministero stima un saldo negativo di 7-8 miliardi e dunque boccia l’opera. Scoppia intanto una «guerra di cifre» sul costo delle penali: il ministero parla di «errore macroscopico» dell’analisi tecnica e stima un costo massimo di 1,7 miliardi contro i 4 miliardi previsti dai tecnici guidati da Marco Ponti...

Tav - l’analisi costi-benefici ancora non c’è. Tra diverse anticipazioni balla un miliardo. Ministero : “Ricostruzioni grossolane” : Il saldo tra costi e benefici della Tav è negativo per sette miliardi, dicono Repubblica e La Stampa. E’ negativo per sei, ribatte oggi il Corriere. balla quasi un miliardo nelle indiscrezioni sul famoso dossier di 80 pagine consegnato ieri a Parigi e Bruxelles ma non alla Lega e al Parlamento. Numeri che già lasciano intravedere la guerra di cifre che esploderà appena diverrà pubblico, cosa che – ribadiscono stamattina al Ministero – ...

Tav - Di Stefano (M5s) : “Salvini deve fare atto di responsabilità - unica analisi che ha senso è quella del Ministero” : “Salvini deve fare un atto di responsabilità verso gli italiani sul Tav guardando i numeri non solo le parole. L’unica analisi costi benefici è quella del Ministero dei Trasporti”. Con queste parole il Sottosegretario di Stato Manlio di Stefano, ospite oggi a Milano del convegno “Il Mondo nel 2019” organizzato da Ispi, ha liquidato l’ipotesi di un’analisi costi benefici alternativa proposta da Salvini durante la visita del cantiere Tav a ...

Tav - ministero : ‘Analisi condivisa prima con Francia e Ue - poi con Lega-M5s’. Salvini : ‘Bizzarro che Parigi veda le carte e io no’ : Il ministero dei Trasporti condividerà l’analisi costi-benefici sul Tav Torino-Lione prima con la Francia e l’Unione europea e poi con Lega-M5s. A confermare la posizione, già ribadita nei giorni scorsi, è lo stesso dicastero guidato da Danilo Toninelli. Che ha anche specificato: “M5s e Lega sono in perfetta simmetria informativa sul dossier”. In realtà la tensione tra i soci di governo rimane molto alta: “Io da ...

Tav - il ministero dei Trasporti consegna l’analisi costi-benefici all’ambasciata francese : “A breve un incontro bilaterale” : Il ministero delle Infrastrutture ha consegnato l’analisi costi-benefici all’ambasciatore francese in Italia e sta preparando un incontro bilaterale con il governo di Parigi per discutere del progetto Tav. La mossa del ministero guidato da Danilo Toninelli rientra – come spiega lo stesso dicastero dopo la consegna del dossier a Christian Masset – nell’iter concordato con l’omologa francese Elisabeth Borne. Si ...

Rider - ministero : “Pronta la norma - entro marzo più tutele”. Sindacati : “No - Di Maio riconvochi Tavolo con le aziende” : La norma che regolerà il contratto di lavoro dei Rider è pronta e “entro marzo” i ciclofattorini avranno “tutele su malattie, infortuni e paga minima”. L’assicurazione arriva dal ministero del Lavoro a tre giorni dalla sentenza con cui la Corte d’Appello di Torino ha sancito il diritto di cinque ex collaboratori di Foodora a vedersi riconoscere tredicesima, ferie e malattie pagate. Ma Cgil, Cisl e Uil ...