Stop al carcere per Dell' Utri

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Chri Stop h scrive ad Eva dal carcere… : Continua il periodo difficile per una delle coppie storiche più amate della storia di Tempesta d’amore ! Ben sette stagioni dopo il loro happy end, Eva (Uta Kargel) e Robert (Lorenzo Patané) si ritroveranno infatti ad affrontare la prima vera crisi del loro matrimonio. Ed il risultato sarà tutt’altro che scontato… Ecco dunque cosa accadrà nei negli episodi tedeschi della quindicesima stagione di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore , anticipazioni ...

Dl Semplificazioni - Stop alla 'tassa bontà' e carcere per Xylella : ecco le novità : La cosiddetta " tassa sulla bontà " è stata ufficialmente cancellata, con il via libera al ripristino dell'agevolazione Ires sulle organizzazioni no-profit. E' stata riportata al 12% l'aliquota da ...

Internet : Stop a selfie estremi - tre anni di carcere per istigazione social/Adnkronos - 3 - : 'La diffusione online di 'selfie estremi' arriva quindi a condizionare la vita di molti giovani che, in numerose circostanze, come purtroppo dimostrato dai numerosi casi di cronaca, rischiano, ...