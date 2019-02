Stefano Settepani | fidanzato Alessandra Amoroso La dedica social La mia prima

Alessandra Amoroso - la dedica del fidanzato Stefano Settepani per Sanremo 2019 : Alessandra Amoroso , che è stata ospite della terza serata del Festival di Sanremo , ha potuto godere del sostegno di un supporter d’eccezione: il fidanzato Stefano Settepani che per l’occasione si è aperto un profilo Instagram e ha voluto condividere una dolcissima foto e una didascalia semplice ma eloquente: “La mia prima foto. In bocca al lupo amore mio”. Settepani e la Amoroso , che si sono conosciuti sul set di Amici ...

