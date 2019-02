Stadio Roma | nella chat ' Famo sto stadio' favori ai politici e incarichi

Roma : il 2 aprile attesa udienza preliminare processo su Stadio Roma : Roma – Il prossimo 2 aprile, davanti al gup di Roma, Costantino De Robbio, si svolgera’ l’udienza preliminare del procedimento legato all’indagine sul nuovo stadio della Roma. Quindici le persone per le quali la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio, in particolare l’imprenditore Luca Parnasi, il consigliere regionale di Fi ed ex vicepresidente della Pisana, Adriano Palozzi, l’ex assessore regionale ...

Nuovo Stadio Roma - Pallotta vicino all’acquisto dei terreni : terreni Nuovo stadio Roma – Si sta per compiere un passo importante in casa Roma, in direzione del tanto agognato stadio di proprietà. James Pallotta, presidente del club giallorosso, sta infatti per acquistare da “Eurnova” i terreni su cui poi verrà costruito l’impianto di Tor di Valle. Questo, quantomeno, è quello che filtra dall’incontro andato […] L'articolo Nuovo stadio Roma, Pallotta vicino all’acquisto dei terreni è stato ...

Pelonzi : ribadiamo volontà di visionare atti inerenti Stadio della Roma : Roma – “Contrariamente all’ipotesi di distruzione di tutta la documentazione, prevista nel contratto che lega Roma Capitale al Politecnico di Torino, ribadiamo ancora una volta la necessita’ che tutti questi atti siano prima visionati dagli organi competenti dell’Assemblea capitolina che e’ a tutti gli effetti una controparte del contratto stipulato”. Cosi’, in una nota, il capogruppo del Pd del ...

Stadio Roma - domani la riunione per definire il contratto di cessione del progetto : La Roma è reduce dal successo contro il Porto che ha aumentato la consapevolezza in casa giallorossa. Nel frattempo è prevista per domani a Boston una riunione operativa per definire il contratto di cessione del progetto e dei terreni di Tor di Valle dal proponente, Eurnova, al presidente della Roma, James Pallotta. Ci sarà una delegazione di Eurnova formata dall’ad Giovanni Naccarato e da Riccardo Tiscini, il prezzo ...

Serie A Roma - Stadio : Eurnova da Pallotta per il passaggio di proprietà : Roma - Si terrà domani a Boston una riunione operativa per definire il contratto di cessione del progetto e dei terreni di Tor di Valle dal proponente, Eurnova , al presidente della Roma , James ...

Stadio Roma - c'è il closing. E Pallotta compra i terreni : Per domani - riporta il Corriere dello Sport - è prevista la riunione per le firme negli uffici dei rappresentanti legali di Pallotta.

Roma-Lido - dalla Regione 180 milioni Raggi : adesso lo Stadio si può fare : Via libera all'acquisto di undici nuovi treni per le ferrovie ex concesse , 5 per la Roma-Lido e 6 per la Roma-Viterbo, e, soprattutto, allo schema di convenzione con il Ministero dei Trasporti, Rete ...

Roma - studio Moovit sulla viabilità : il 92% dei tifosi chiede più mezzi pubblici per lo Stadio : Il 92% dei tifosi giallorossi chiede alle istituzioni un potenziamento dei mezzi pubblici da e per lo stadio Olimpico. È quanto emerge dallo studio sulla mobilità condotto da Moovit in collaborazione con l’AS Roma in occasione degli ultimi nove incontri casalinghi disputati dalla squadra capitolina nella scorsa stagione. L’analisi si pone l’obiettivo di mappare gli […] L'articolo Roma, studio Moovit sulla viabilità: il 92% dei tifosi ...

Codici : Stadio Roma - Raggi imponga nuove opere viarie : L’Associazione Codici esprime forti perplessità in merito al via libera arrivato dal Sindaco di Roma Virginia Raggi per lo Stadio dell’As Roma. “Rimaniamo allibiti di fronte alla decisione presa dal Campidoglio – dichiara l’Avvocato di Codici Carmine Laurenzano – prima si chiede il parere del Politecnico di Torino per sgomberare il campo dai dubbi sul traffico e poi, in sostanza, lo si ignora. È vero che non era vincolante, ma ...

Stadio Roma - Politi (Lega) : “non c’è condivisione politica” : “Il progetto dello Stadio della Roma sta partendo senza alcuna condivisione da parte delle forze Politiche e questo rischia di minare la sua continuità una volta risolta l’amministrazione Raggi”. Ne è certo il capogruppo della Lega in Campidoglio Maurizio Politi intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus. Per Politi “il parere del Politecnico di Torino supera alcuni ostacoli della prima bozza che era informalmente ...

Nuovo Stadio Roma - ex assessore Berdini : 'Ecco perché il progetto non sta in piedi' : Dopo anni di discussioni e polemiche il comune di Roma ha dato il suo via libera alla costruzione del Nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. Entro l'anno saranno avviati i cantieri per realizzare l'...

Roma - Qatar Airways apre le porte dello Stadio Olimpico per un tour experience : Come i club importanti d'Europa. Visita guidata, necessariamente sponsorizzata. Lo sponsor è impiortante, è della Roma. L'iniziativa ingolosisce i tifosi, che voglio esplorare il mondo dell'Olimpico, ...

Lo Stadio della Roma sì - però... : Meglio non parlarle dello stadio. “Meglio non parlarne come di un’opera autosufficiente”, corregge Maria Teresa Zotta. E non, ci tiene a precisare, perché a lei non piaccia la Roma. “Anzi – confessa la consigliera comunale del M5s, nata Matera e cresciuta a Taranto – io giallorossa lo sono da sempre

Lo Stadio della Roma e l'ultimo Stadio dei trasporti : Quelli che lavoravano al fianco di Steve Jobs alla Apple a inizio anni 80 gli avevano trovato persino un nome: campo di distorsione della realtà. Era il modo, dicevano, con cui il fondatore della Mela esercitava il suo carisma riuscendo a rendere credibile e quindi possibile anche l’impossibile. Esc