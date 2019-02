Snowboard | Coppa del Mondo halfpipe 2019 | Totsuka e Castellet vincono a Calgary

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Snowboard - Coppa del Mondo halfpipe 2019 : Imai e Totsuka in testa dopo le qualificazioni a Calgary : A Calgary (Canada) è ripartita la Coppa del Mondo di Snowboard halfpipe dopo i Mondiali, la giornata odierna era riservata alle qualificazioni e come sempre lo spettacolo non è mancato grazie alle acrobazie degli atleti impegnati in gara. FEMMINILE – Assente il fenomeno Chloe Kim, Campionessa del Mondo, a dettare legge è stata la giapponese Kurumi Imai che primeggia con 93.00 punti, quattro in più della cinese Cai Xuetong, argento iridato. ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2019 : la gara a squadre mista cancellata per il forte vento : Deve essere rimandato il debutto in Coppa del Mondo della gara a squadre mista di Snowboardcross. Dopo la prima storica apparizione ai Mondiali, oggi a Feldberg

Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2019 : la gara a squadre mista cancellata per il forte vento : Deve essere rimandato il debutto in Coppa del Mondo della gara a squadre mista di Snowboardcross. Dopo la prima storica apparizione ai Mondiali, oggi a Feldberg (Germania) non è stato possibile disputare la competizione a causa del maltempo. Le forti raffiche di vento hanno infatti costretto gli organizzatori a cancellare la gara a squadre mista prevista per le ore 10.00. In gara ci sarebbero dovute essere ben tre coppie azzurre: la prima ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg – Perathoner chiude 10° : 5 azzurri fra i primi trenta : Prova incolore per la Nazionale italiana di Snowboardcross a Feldberg: Perathoner decimo, altri cinque azzurri tra i primi trenta Prestazione senza squilli per la Nazionale italiana maschile di Snowboardcross. In una gara particolare, con tante sorprese nella settimana successiva ai Mondiali disputati negli Stati Uniti, gli azzurri non brillano e dopo aver superato tutti le qualificazioni, non riescono ad entrare nella lotta per il podio. ...

Snowboardcross - Moioli è d'argento : a Feldberg in Coppa del mondo il podio 23 : Uno scatto finale che vale l'argento. È quello che ha fatto la differenza per l'azzurra di Snowboardcross Michela Moioli in Coppa del mondo a Feldberg, in Germania. Meglio di lei solo Lindsey Jacobellis, la statunitense salda in testa alla classifica generale che si è riscattata dalla delusione per l'esclusione dalla finale mondiale.

Snowboard - coppa del mondo : Michela Moioli 2a Feldberg. Vince statunitense Jacobellis : Michela Moioli è sempre al vertice dello Snowboardcross femminile. A Feldberg, dove è ripresa la coppa del mondo dopo una pausa di un mese e mezzo, l'azzurra centra il podio numero 23 in carriera, ...

Snowboard – Coppa del Mondo : Michela Moioli brilla a Feldberg - l’azzurra è seconda nel cross femminile : L’azzurra centra il podio numero 23 in carriera, chiudendo seconda alle spalle di una leggenda di questo sport come Lindsey Jacobellis Michela Moioli è sempre al vertice dello Snowboardcross femminile. A Feldberg, dove è ripresa la Coppa del Mondo dopo una pausa lunga un mese e mezzo, l’azzurra centra il podio numero 23 in carriera, chiudendo seconda alle spalle di una leggenda di questo sport come Lindsey Jacobellis. La ...