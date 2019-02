Snow Volley Tour Italia | cosa è e come si gioca

gqitalia

(Di sabato 16 febbraio 2019) Hai presente la Mizuno BeachMarathon? Spiaggia, mare, costumi succinti, spritz party e sì, anche beach, di cui ti abbiamo raccontato qui? Ecco, da quest'anno il tutto si trasferisce anche in montagna, sulla neve. Non che losia una novità: unno e uno europeo ci sono già da qualche anno, ma da questa edizione praticamente tutte le tappe sono Open, cioè ti puoi iscrivere anche tu, anche se non sei untore classificato nel ranking ufficiale.re ain montagna sulla neve non è la primache viene quando prendi in mano un pallone e provi a tirare delle bordateIvan Zaytsev, ma dai primissimi temerari (ovviamente russi) siamo ormai arrivati agli oltre 400 iscritti del Grand Finale dello scorso anno a Prato Nevoso, e tutto sommato è più semplice di quanto immagini: le regole son quelle del ...