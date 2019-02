Sid Meier's Civilitazion : A New Dawn - articolo : Quella legata alla saga da tavolo di Civilitazion è una storia affascinante e condita da un pizzico di leggenda. Una storia che inizia nel non troppo lontano 2002, quando Glenn Drover, ex dipendente di MicroProse (sviluppatore all'epoca di Civilitazion, il videogioco), da alla luce Sid Meier's Civilitazion: The Boardgame. Il titolo edito dalla Eagle Games riscosse un discreto successo non solo tra gli appassionati dei giochi di civilizzazione, ...

Sid Meier's Civilization VI : Gathering Storm - recensione : Con la sua seconda espansione Sid Meier's Civilization VI non vuole semplicemente introdurre la tematica ambientale all'interno della storica serie di strategici 4X firmata da Firaxis. In Gathering Storm, infatti, sono tanti gli elementi inseriti all'interno del gameplay, alcuni del tutto originali, altri pensati per rendere più piacevole e fluida l'intera esperienza.Ovviamente la questione dei disastri ambientali e delle conseguenze che un ...

Hackerati i dati personali di centinaia di politici tedeschi : ci sono anche la Merkel e il preSidente Steinmeier : I dati personali di centinaia di politici tedeschi, tra cui la cancelliera Angela Merkel e il presidente Frank-Walter Steinmeier, sono stati pubblicati su internet. Ad annunciarlo è stato il governo di Berlino, senza confermare che all'origine ci sia un attacco informatico. Una portavoce dell'esecutivo ha sottolineato che "nessun dato sensibile" della cancelliera è stato reso pubblico, confermando però il suo coinvolgimento ...

