Sicuramente 5G il nuovo LG V50 ThinQ | @evleaks ce lo mostra FOTO

(Di sabato 16 febbraio 2019)Riprendiamo il discorso incentrato su LG V50, che certamente, adesso possiamo dirlo senza timori referenziali, sarà compatibile con le reti 5G di prossima generazione, che in Italia sono ancora da mettere a punto per il lancio commerciale. A svelarcelo è stato l'ottimo Evan Blass, meglio conosciuto con lo pseudonimo di '@', che ha saputo anticiparci il design che caratterizzerà il terminale, in presentazione il prossimo 24 febbraio al MWC 2019, insieme al suo compagno di viaggio, l'altrettanto stimato LG G8.La conferma circa la presenza del supporto alle reti 5G ci è data dal logo che campeggia sulla parte posteriore di LG V50, di un color oro intenso, che quasi sembra brillare sulla scocca, contraddistinta da una nuance nera molto profonda. Per il resto, possiamo notare il tris dicamere principali, allineate orizzontalmente ed affiancate dal flash ...