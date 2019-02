Shannen Doherty | “Vorrei avere figli | ma non vorrei che fra 10 anni debbano seppellire la

Shannen Doherty : "Vorrei avere figli - ma mi preoccupa il pensiero che fra 10 anni debbano seppellire la madre" : "Ho una grande paura. Quanto durerò? Cinque anni? Dieci? Non vorrei di certo che un figlio di dieci anni dovesse seppellire la madre". Shannen Doherty sta lottando da qualche tempo contro un cancro al seno. L'ex attrice di Beverly Hills ha raccontato della sua lotta al settimanale Health, e del suo desiderio di diventare madre. Per fortuna, ci sono buone notizie: "Sono in remissione. Ma non ho ancora finito con questo viaggio", ha detto ...

Beverly Hills - 90210 ritorna ma potrebbero non esserci Luke Perry e Shannen Doherty : I fan di Beverly Hills, 90210 hanno ricevuto un bel regalo di Natale in questi giorni: è in lavorazione un ritorno degli iconici protagonisti della serie che è rimasta nel cuore dei ragazzi degli anni '90, oggi ormai quasi quarantenni. Secondo alcune fonti, la storica serie tornerà con la presenza di quasi tutto il cast originario. Qualche giorno fa, a Los Angeles, sembra ci sia stata una 'riunione' tra i produttori Mike Chessler e Chris ...