Sequestrata e violentata da 4 uomini | notte da incubo per donna brasiliana a Genova

(Di sabato 16 febbraio 2019), picchiata eda quattro persone ladi San Valentino. È successo nel quartiere popolare del Cep di. Glidella squadra mobile hanno arrestato quattro persone: un italiano di 50 anni e tre marocchini di 25, 25 e 30 anni. Vittima unatrovata dagli agenti delle volanti dentro casa dell'italiano dopo una telefonata al numero di emergenza.Soccorsa, in ospedale ha raccontato di essere statadal gruppo dopo essere statae poi picchiata selvaggiamente. Per non farla scappare, glile hanno legato i polsi e le caviglie con lo scotch da pacchi.A fare scoprire la violenza subita dalla, una quarantenne, è stato uno dei residenti della zona a cui la vittima aveva citofonato nel cuore della. L'uomo è sceso e ha trovato laspaventata e il volto tumefatto. La ...