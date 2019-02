Sea Eye torna in mare con il nuovo nome

Torna in mare la Sea Eye ma si chiamerà "Alan Kurdi" : La nave della Ong tedesca è stata ribattezzata con il nome del piccolo morto nel 2015, durante la traversata nell'Egeo

Migranti - la nave umanitaria Sea-Eye torna in mare. La portavoce : “Porti chiusi? Situazione difficile - ma li salveremo e non li riporteremo mai in Libia” : A più di un mese da un’odissea umanitaria nel Mediterraneo lunga 19 giorni, condivisa con la Sea Watch, l’organizzazione tedesca Sea Eye si prepara a tornare nel Mediterraneo con una nave che sarà ribattezzata con il nome di Alan Kurdi, il bambino che nel 2015 divenne il simbolo della tragedia dei Migranti nel Mediterraneo. Il 2 settembre di quattr...

Sbarcati a Malta i migranti a bordo delle navi Sea Watch e Sea Eye : Dopo 19 giorni di attesa, hanno trascorso la prima notte sulla terraferma. I 49 migranti da ieri sono nel centro di prima accoglienza de La Valletta. La notizia del via libera allo sbarco ieri è stata ...

I 49 migranti di Sea Watch e Sea Eye toccano terra tra grida di gioia : “È finita” : "C'est fini". Così i volontari delle ong Sea Watch e Sea Eye hanno commentato la fine della trattativa europea. I ragazzi in circolo sono esplosi in un grido di gioia. I migranti sono arrivati al porto di Hay Wharf a bordo di 3 motovedette della Marina militare maltese. Da lì, con le camionette della polizia sono subito ripartiti verso l'ospedale.Continua a leggere

Migranti - il medico della Sea Eye : serve aiuto - il tempo peggiora : Roma,, askanews, - "La situazione diventa più difficile ogni giorno, queste persone hanno bisogno di aiuto immediato. Non possiamo lasciarli annegare e non possiamo rimandarli in Libia".E' una parte ...

Sea Watch e Sea-Eye - l'Ue punta il dito contro L’italia! Fateli Sbarcare! : Sul caso dei 49 migranti a bordo delle navi di Sea Watch e Sea-Eye, la posizione della Commissione europea “è chiara: gli Stati devono mostrare ora una concreta solidarietà. Le persone a bordo devono essere sbarcate in sicurezza e senza ulteriori ritardi”. Lo ha detto il portavoce della Commissione ue, Margaritis Schinas, spiegando che “i contatti stanno proseguendo intensamente per trovare una soluzione”. Le ...

Migranti - lo sbarco dalla Sea Watch e Sea Eye a Malta “è questione di ore”. Accolti anche in Italia : Svolta nella vicenda dei 49 Migranti da settimane a bordo delle navi ong Sea Watch e Sea Eye al largo delle coste maltesi. «Lo sbarco è questione di ore», ha detto in conferenza stampa il presidente di Malta, Joseph Muscat. «Alle barche delle ong SeaWatch 3 e Albrecht Penck - ha aggiunto - sarà chiesto di lasciare le nostre acque territoriali immed...

Sea Watch e Sea Eye - finalmente possono sbarcare (anche in Italia) : Il premier maltese Joseph Muscat ha annunciato il via libera all'accordo europeo sui migranti delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye, da settimane in mare con 49 migranti. Malta trasferirà sulle proprie navi i migranti che saranno redistribuiti tra otto paesi Ue, tra cui l'Italia. "L'operazione per trasferire i migranti sulle navi delle nostre forze armate - ha detto Muscat - inizierà il prima possibile".Gli 8 paesi che ...

Migranti Sea Watch 3 e Sea Eye c’è l’accordo : saranno distribuiti in Europa (anche in Italia) : Raggiunto l'accordo che pone fine al calvario dei 49 Migranti a bordo di Sea Eye e Sea Watch 3, dopo 19 giorni in mare aperto. I Migranti sbarcheranno su alcune navi militari di Malta, poi saranno redistribuiti in 8 Paesi europei: Germania, Francia, Portogallo, Irlanda, Romania, Lussemburgo e Italia (malgrado il no di Salvini).Continua a leggere

Migranti di Sea Watch e Sea Eye - Conte a Salvini : "No sbarchi? Mando un aereo. C'è limite al rigore" : Insomma, aggiunge il premier per essere più chiaro, "se non li faremo sbarcare li prenderò con l'aereo" perché "alla politica del rigore c'è un limite". Parole che ben interpretano il pensiero del ...

Migranti - domani Salvini a Varsavia : caso Sea Watch e Sea Eye verso la soluzione : Sancire un patto sovranista in vista del voto di maggio e portare a casa un'intesa sulla politica di contrasto ai flussi dei Migranti. Matteo Salvini sbarca domani a Varsavia con due obiettivi chiari, su cui la diplomazia della Lega è già al lavoro da settimane. In vista delle elezioni ...