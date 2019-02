Sci di fondo | Coppa del Mondo Cogne 2019 | rimonta vincente di Jessica Diggins nella

Sci di Fondo - Coppa del Mondo – Pellegrino e De Fabiani danno spettacolo a Cogne : gli azzurri in finale nella sprint di tecnica libera : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani fanno sognare Cogne: i due italiani raggiungono la finale nella sprint di tecnica libera Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani fanno sognare Cogne. I due valdostani, trascinati dai propri tifosi, sono in finale nella sprint in tecnica libera. Pellegrino ha continuato alla grande la sua giornata vincendo anche la semifinale, dopo aver fatto altrettanto ai quarti, dove ha approfittato anche ...

Sci di fondo – Coppa del Mondo : miglior tempo nelle qualificazioni della sprint di Cogne per Pellegrino : Pellegrino comincia alla grande: miglior tempo nelle qualificazioni della sprint a Cogne, finali alle 12.30. Avanti anche De Fabiani, Zelger e quattro azzurre tra le donne Federico Pellegrino comincia alla grande la sua giornata a Cogne. Trascinato dall’entusiasmo dei propri tifosi, il campione valdostano ha stabilito il miglior tempo nelle qualificazioni della sprint in tecnica libera, completando il percorso di 1653 metri in ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Cogne 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino in testa dopo le qualifiche : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Sprint in tecnica libera della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Cogne: oggi, sabato 16 febbraio, alle ore 10.00 scatteranno le qualificazioni femminili, seguite alle ore 10.35 dalle maschili, mentre per le finali bisognerà attendere le 12.30 per le donne e le 13.00 per gli uomini. Sarà molto numeroso il contingente dell’Italia, che può sfruttare la tappa casalinga del ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo allunga in vetta - Alexander Bolshunov a -188 : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +180 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

