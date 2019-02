Sassari-Brindisi | Semifinale Coppa Italia basket 2019 | orario d’inizio e come vederla in

Basket - Semifinali Coppa Italia oggi (16 febbraio) : programma - orari e tv. In campo Cremona-Bologna e Sassari-Brindisi : Dopo le due giornate dedicate ai quarti di finale, prosegue oggi, sabato 16 febbraio, lo spettacolo delle Final Eight della Coppa Italia 2019 di Basket. Presso il Mandela Forum di Firenze è tutto pronto per le due Semifinali: Cremona sfiderà Bologna alle ore 18.00, mentre Sassari e Brindisi scenderanno in campo alle ore 20.45. Le partite disputate sino ad ora non hanno tradito le aspettative, regalando a tifosi e appassionati continui colpi di ...

Basket - Coppa Italia : Sassari e Brindisi volano in semifinale : Due partite incredibili concludono il programma dei quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia di Basket. In semifinale volano Sassari e Brindisi: la prima dopo aver completato una rimonta ...

Sassari-Brindisi - Semifinale Coppa Italia basket 2019 : programma - orario e tv. Come vederla in streaming : La seconda Semifinale delle Final Eight di Coppa Italia 2019 darà tra il Banco di Sardegna Sassari e la Happy Casa Brindisi. Entrambe sono reduci da due vittorie incredibili nei quarti di finale, decise per un solo canestro di distanza. I sardi hanno completato una rimonta pazzesca da -20, vincendo poi sulla sirena contro Venezia; mentre i pugliesi hanno avuto la meglio in un finale punto a punto contro Avellino. Banco di Sardegna Sassari-Happy ...

Basket - Semifinali Coppa Italia 2019 : programma - orari e tv. Virtus Bologna-Cremona e Brindisi-Sassari : Con gli ultimi due quarti di finale si è andato a comporre il quadro delle Semifinali della Final Eight di Coppa Italia 2019 di Basket. Sassari e Brindisi, infatti, raggiungono le già qualificate Virtus Bologna e Vanoli Cremona, per dar vita a due sfide quanto mai elettrizzanti nella serata di domani. Al Mandela Forum di Firenze, infatti, il programma scatterà alle ore 18.00 con la prima semifinale, che metterà di fronte la Virtus Bologna di ...

Diretta Sassari Brindisi / Risultato finale 98-103 - OT info streaming : fine gara! - Serie A1 - : Diretta Sassari Brindisi, streaming video e tv: rispettivamente settima e sesta forza in Serie A1, le due squadre giocano per un posto nei playoff.

Basket Serie A - i risultati della 15giornata : anche Sassari - Brindisi e Bologna alle Final Eight di Coppa Italia : Termina il girone d'andata e arriva il primo verdetto della stagione, quello che definisce il tabellone delle otto squadre che parteciperanno alle Final Eight di Coppa Italia . Con Milano, Venezia, ...