Sanremo Young | Antonella Clerici e il dramma in diretta | Perché sempre a me?

Mahmood sta male e non si presenta a Sanremo Young : ecco cosa è successo : Mahmood sta male: non si presenta come ospite a Sanremo Young Mahmood sta male e non si presenta a Sanremo Young. L’ultimo vincitore del Festival della canzone Italiana di Sanremo era stato annunciato, insieme all’attore americano John Travolta, come uno degli ospiti speciali della prima puntata del teen talent di Raiuno. Proprio dal teatro Ariston […] L'articolo Mahmood sta male e non si presenta a Sanremo Young: ecco cosa è ...

John Travolta a Sanremo Young parla dell’incontro con Lady Diana : “Mi sono sentito un principe” : John Travolta conduttore d’eccezione a Sanremo Young con Antonella Clerici parla delle donne della sua vita John Travolta ospite di Antonella Clerici a Sanremo Young ha parlato delle donne della sua vita e della sua carriera e sorprendentemente anche di un incontro con Lady Diana. Il grande attore americano nella prima puntata del nuovo teen talent […] L'articolo John Travolta a Sanremo Young parla dell’incontro con Lady Diana: ...

Sanremo Young - un talent show "vorrei ma non posso". E invece potrebbe... : ...

Concorrenti Sanremo Young 2019 : scelti i dieci cantanti del cast : Sanremo Young 2019: chi sono i Concorrenti della nuova edizione Finalmente sono stati scelti i Concorrenti ufficiali di Sanremo Young 2019. Nel corso della prima puntata Antonella Clerici ha presentato 20 giovani cantanti che si sono sfidati a colpi di “duello”. A scegliere chi mandare avanti la giuria del programma composta da: Amanda Lear, Belen […] L'articolo Concorrenti Sanremo Young 2019: scelti i dieci cantanti del cast ...

Belen a Sanremo Young : “Mi hanno copiato!” - poi conquista tutti con un gesto : Belen Rodriguez lascia il segno nella prima puntata di Sanremo Young 2019 Come sempre Belen Rodriguez non passa inosservata. Nei panni di giurata ha lasciato il segno nella prima puntata di Sanremo Young 2019. Tra un’esibizione e un’altra, però, l’argentina si è lasciata andare ad un atto di vanità che non ha entusiasmato più di […] L'articolo Belen a Sanremo Young: “Mi hanno copiato!”, poi conquista tutti con ...

Sanremo Young fischi e urla in studio - Antonella Clerici : “Perché succede sempre a me?” : Prima puntata Sanremo Young 2019: fischi di protesta per Antonella Clerici Momenti di tensione per Antonella Clerici durante la prima puntata di Sanremo Young 2019. Il pubblico presente all’Ariston ha fischiato e protestato dopo la gara tra i giovani interpreti pop-lirici Eden e Maria Grazia Aschei. I protagonisti dell’ottavo duello della serata si sono esibiti sulle note […] L'articolo Sanremo Young fischi e urla in studio, ...

Sanremo Young : gaffe di Maurizio Vandelli - il cantante scambia la concorrente Kimono per un maschio : Sanremo Young: la prima puntata in diretta La prima puntata di Sanremo Young in tempo reale. Il bello della diretta. Sanremo Young 2019, il format di Rai Uno condotto dal teatro Ariston da Antonella Clerici giunto alla sua seconda edizione è già partito con una (piccola, ricordiamolo) gaffe da parte di uno dei suoi giudici.prosegui la letturaSanremo Young: gaffe di Maurizio ...

Sanremo Young : la diretta della prima puntata : [live_placement] Sanremo Young è un talent show condotto da Antonella Clerici, giunto alla seconda edizione, in onda ogni sabato sera a partire dalle ore 21:25 su Rai 1.Sanremo Young: le anticipazioni della prima puntataprosegui la letturaSanremo Young: la diretta della prima puntata pubblicato su TVBlog.it 15 febbraio 2019 23:15.

Mahmood malato - salta l’ospitata a Sanremo Young : “Barricato in casa” : Sanremo Young: Mahmood malato non va dalla Clerici. L’annuncio Il talent Sanremo Young è finalmente tornato in onda con la sua seconda edizione. Venerdì 15 febbraio è stata trasmessa la prima puntata dello show condotto da Antonella Clerici direttamente dal Teatro Ariston di Sanremo. Come annunciato anche dai promo i superospiti della prima puntata dovevano essere John Travolta e il vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo ...

Sanremo Young 2019/ Diretta - eliminati : Marco Vinci battuto da Antonio Vaglica : SANREMO YOUNG 2019, Diretta ed eliminati. Nelle sfide dentro o fuori si affrontano 20 concorrenti. Ne resteranno solamente dieci

Belen Rodriguez spiega a Sanremo Young : “Non sono una cantante - ma…” : Sanremo Young, prima puntata: Belen svela in diretta perchè fa parte dell’Academy E’ partita oggi, venerdì 15 febbraio 2019, la seconda edizione di Sanremo Young, con la conduzione di Antonella Clerici, al timone dello show anche nella passata edizione. Una delle tante novità di quest’anno, o meglio particolarità, è la presenza di Belen Rodriguez in giuria (definita “Academy”): la showgirl è infatti l’unico ...

Sanremo Young 2019/ Diretta. Concorrenti eliminati nelle sfide - 15 febbraio - : SANREMO YOUNG 2019, diretta e ospiti: Antonella Clerici e John Travolta conduttori. Sul palco il vincitore della 69esima edizione del Festival Mahmood.

Sanremo Young : la prima puntata in diretta : [live_placement] Sanremo Young è un talent show condotto da Antonella Clerici, giunto alla seconda edizione, in onda ogni sabato sera a partire dalle ore 21:25 su Rai 1.Sanremo Young: le anticipazioni della prima puntataprosegui la letturaSanremo Young: la prima puntata in diretta pubblicato su TVBlog.it 15 febbraio 2019 21:15.

Sanremo Young : la prima puntata in tempo reale dalle ore 21 : 25 : Sanremo Young è un talent show condotto da Antonella Clerici, giunto alla seconda edizione, in onda ogni sabato sera a partire dalle ore 21:25 su Rai 1.Sanremo Young: le anticipazioni della prima puntataprosegui la letturaSanremo Young: la prima puntata in tempo reale dalle ore 21:25 pubblicato su TVBlog.it 15 febbraio 2019 19:30.