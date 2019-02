Arisa a Verissimo/ "A Sanremo 39 di febbre - volevo rimanere a letto ma…" : Arisa ospite per la prima volta a Verissimo, parlerà anche dell'ultimo Festival di Sanremo 2019, in gara con il brano "Mi sento bene".

Arisa a Verissimo parla di Mahmood e svela : “A Sanremo stavo male” : Verissimo: Arisa commenta la vittoria di Mahmood a Sanremo 2019 In una lunga intervista a Verissimo, che andrà in onda sabato 16 febbraio su Canale 5, Arisa ha parlato per la prima volta dopo la partecipazione al Festival di Sanremo. La cantante, che la scorsa settimana non si è presentata a Domenica In a causa di un problema di salute, ha detto la sua sulla vittoria di Mahmood: “Credo sia stata una vittoria giusta. Ho parlato con lui e ...

Arisa : "A Sanremo con la febbre - ma sarei rimasta a letto" : Scatenata, allegra e divertente, Arisa ha conquistato tutti all'ultimo Festival di Sanremo con il brano in gara 'Mi sento bene', che si è posizionato all'ottavo posto in classifica. Impeccabile e ...

Arisa a Verissimo : “Mahmood a Sanremo? Vittoria giusta” : Arisa è felice della Vittoria di Mahmood a Sanremo 2019: le parole a Verissimo Arisa sta con Mahmood. Mentre la polemica sul vincitore del Festival di Sanremo 2019 continua, Rosalba Pippa ha pubblicamente appoggiato il suo collega più giovane. “Credo sia stata una Vittoria giusta. Ho parlato con lui e ho trovato la sua canzone […] L'articolo Arisa a Verissimo: “Mahmood a Sanremo? Vittoria giusta” proviene da Gossip e Tv.

Arisa : 'La votazione di Sanremo? È perfetta così' e su Mahmood dice : Ho parlato con Mahmood e ho trovato la sua canzone vera, nuova e che rispecchia quello che succede nel mondo in questo momento. Sono molto felice che abbia vinto e gli auguro anche di trionfare all'...

Sanremo - Arisa rivela : "L'ultima sera stavo male" : La cantante, in gara con 'Mi sento bene', racconta: "Nessuno però mi ha chiesto di rimanere a letto, perché il dovere è...

Mi sento bene : testo e significato canzone di Arisa a Sanremo 2019 : Mi sento bene: testo e significato canzone di Arisa a Sanremo 2019 testo e significato di Arisa a Sanremo Mi sento bene è il titolo della canzone che porterà Arisa (vero nome Rosalba Pippa) a gareggiare per la sesta volta al Festival di Sanremo. Il brano è incluso nel suo nuovo album Una nuova Rosalba in città, che uscirà venerdì 8 febbraio. Sulle note di Mi sento bene, Arisa vuole trasmettere serenità e ispirare leggerezza: ” La canzone ...

Sanremo - Arisa e la verità sull'esibizione 'disastrosa' alla finale : aveva la febbre : Tra le esibizioni della serata finale del Festival di Sanremo non è passata inosservata quella di Arisa, che quest'anno è tornata sul palco dell'Ariston con il brano 'Mi sento bene'. Le varie esibizioni della cantante sono sempre andate molto bene, fatta eccezione per quella di ieri sera, durante la quale il pubblico da casa si è reso conto del fatto che qualcosa non stesse andando per il verso giusto e in effetti Arisa ha avuto un bel po' di ...

Sanremo 2019 - Arisa stecca la sua canzone sul palco dell'Ariston : che cosa l'ha tradita : L'esibizione di Arisa nell'ultima serata del Festival di Sanremo ha lasciato il pubblico perplesso e a tratti preoccupato per lo stato di salute della cantante. L'esecuzione, impegnativa, di Mi sento bene non è mai decollata, con la povera Rosalba Pippa incappata in alcune stonature, ma soprattutto

Sanremo 2019/ Rinunciare alla realtà per sentirci bene - davvero siamo come Arisa? : Arisa partecipa al SANREMO 2019 con "Mi sento bene". Un vero segno dei nostri tempi, dove la vita è un assurdo controsenso ed è meglio "non pensarci"

Sanremo 2019 - diretta ultima serata : Ultimo Nino D'Angelo - Arisa stecca. Elisa e Baglioni - emozione Tenco : Vestito interamente di bianco e accompagnato dal corpo di ballo diretto da Giuliano Peparini, Claudio Baglioni apre la quinta ed ultima serata della 69ma edizione del festival di Sanremo con un...

