San Pietroburgo | crollo all' Università I media locali | ' Persone sotto le macerie'

È crollata parte di un palazzo universitario a San Pietroburgo : Sabato sera una parte di un palazzo universitario nel centro di San Pietroburgo, in Russia, è crollato senza però ferire nessuno, come la polizia ha comunicato in serata alla stampa. In seguito al crollo, circa venti persone all’interno dell’edificio dell’Università

Style Ducati – A San Pietroburgo in esposizione il design dell’iconico marchio made in Italy : “Style Ducati”: il design dell’iconico marchio made in Italy in esposizione a San Pietroburgo. Inaugurata la prima mostra in Russia dedicata all’origine e all’evoluzione dell’inconfondibile stile Ducati. Esposte sedici tra le “Rosse di Borgo Panigale” più significative, oltre a bozzetti, design concept, immagini e video Inaugura in Russia la prima mostra dedicata al design Ducati, “Style Ducati”, in programma per i prossimi cinque mesi al ...

Champions League - Monaco di Baviera si candida per ospitare la finale del 2021 : è sfida con San Pietroburgo : La città bavarese dovrà consegnare la documentazione necessaria per la candidatura entro venerdì La città di Monaco di Baviera si presenterà come candidata per ospitare la finale della Champions League del 2021, dopo la decisione di oggi del Consiglio Comunale della capitale bavarese. “Penso che Monaco di Baviera faccia bene a candidarsi. Sosterrò la candidatura, vedremo se ci si riuscirà“, ha detto il sindaco di Monaco di ...

Russia - nevicate record a San Pietroburgo : la città è nel caos [FOTO] : 1/7 ...

Tennis - WTA San Pietroburgo 2019 : il trionfo di Kiki Bertens. L’olandese supera in due set Donna Vekic in finale : Va all’olandese Kiki Bertens il successo del WTA di San Pietroburgo (Russia). La n.8 del mondo si è imposta con il punteggio di 7-6 (2) 6-4 contro la n.30 WTA Donna Vekic in 1 ora e 45 minuti di gioco. Dopo aver sofferto nel primo parziale, Bertens è riuscita a trovare la strada per centrare il suo obiettivo non dando scampo alla croata, costretta ad arrendersi. Nel primo set l’avvio è stato tutto di marca croata: la 22enne nativa di ...

Tennis - WTA San Pietroburgo 2019 : Kiki Bertens e Donna Vekic le finaliste del torneo russo : Saranno l’olandese Kiki Bertens e la croata Donna Vekic ad affrontarsi nella finale del WTA di San Pietroburgo (Russia). Sul cemento russo, l’orange (n.8 del mondo) ha superato nella partita più attesa la bielorussa Aryna Sabalenka (n.10 del ranking) con il punteggio di 7-6 (5) 6-2 in 1 ora e 41 minuti di gioco. Un match nel quale la tulipana si è sempre trovata a comandare lo score, costringendo la rivale ad inseguire. Nel primo ...

WTA San Pietroburgo – Bertens batte Pavlyuchenkova ed approda in semifinale : WTA San Pietroburgo: Pavlyuchenkova sconfitta dalla Bertens, crollo totale al terzo set vinto 6-0 dall’olandese WTA San Pietroburgo, l’olandese Kiki Bertens ha vinto il suo quarto di finale odierno contro la collega russa Pavlyuchenkova. Dopo un primo set dominato dalla Bertens, vinto per 6-2, la russa ha avuto la meglio nel secondo set vincendolo per 6-3. La gara è dunque giunta al terzo set, nel quale però non c’è stata ...

WTA San Pietroburgo : Kvitova crolla sotto i colpi di Donna Vekic : WTA San Pietroburgo, Donna Vekic ha eliminato ai quarti di finale Petra Kvitova con un netto 6-4 6-1 WTA San Pietroburgo, con un netto 6-4 6-1, Donna Vekic ha eliminato dal torneo russo la collega Kvitova reduce dal grande Australian Open concluso con la sconfitta in finale. Un po’ di stanchezza accusata forse dalla Kvitova in questa gara nella quale è parsa spenta, meriti però evidenti anche per la Vekic, la quale passa dunque alle ...

WTA San Pietroburgo – Sabalenka in scioltezza su Alexandrova : la bielorussa è in semifinale : Aryna Sabalenka stacca il pass per la semifinale del WTA di San Pietroburgo: la tennista bielorussa batte in due set Alexandrova Aryna Sabalenka continua la sua marcia verso le fasi più calde del WTA di San Pietroburgo. Dopo aver piegato Van Uytvanck agli ottavi di finale, la tennista bielorussa si è imposta anche su Ekaterina Alexandrova nei quarti di finale del torneo russo. Sono bastati 1 ora e 27 minuti alla Sabalenka, attualmente ...

WTA San Pietroburgo – Aryna Sabalenka spazza via Van Uytvanck : la tennista bielorussa vola ai quarti : Aryna Sabalenka ottiene una facile vittoria contro Alison Van Uytvanck negli ottavi di finale del WTA di San Pietroburgo: la tennista bielorussa si impone in 2 set Dopo aver saltato il primo turno grazie al bye da testa di serie numero 4, Aryna Sabalenka (n°10 WTA) fa il suo esordio nel WTA di San Pietroburgo. La tennista bielorussa si impone senza patemi in 1 ora e 11 minuti sulla belga Alison Van Uytvanck (n°52 WTA), assicurandosi i due ...

Wta San Pietroburgo - Kvitova vittoria con brivido. Forfait Sharapova : Per più di un'ora è stato un assolo della numero 2 del mondo e fresca finalista a Melbourne. Kvitova era avanti 6-2 5-1 col servizio a disposizione un match point sulla racchetta. La ceca commette ...