San Ferdinando | nuovo incendio nella baraccopoli | morto un migrante

Incendio nella baraccopoli di San Ferdinando - Reggio Calabria - . Muore un giovane migrante : Un Incendio è divampato la notte tra venerdì e sabato nella baraccopoli di San Ferdinando , in provincia di Reggio Calabria . Una persona, secondo quanto si apprende, è morta. Si tratterebbe di un ...

San Ferdinando - nuovo incendio nella Tendopoli : morto un ventiseienne senegalese : Trenta baracche in fiamme nella piana di Gioia Tauro e un morto : Aldo Diallo, 26 anni. La Flai Cgil: "Continuiamo a raccontare di incendi e di tragedie annunciate alla Tendopoli di San Ferdinando , le Istituzioni hanno serie responsabilità.Continua a leggere

Migrante muore nel rogo della tendopoli di San Ferdinando : Nella notte un rogo è divampato nella tendopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. Un Migrante senegalese di 25 anni, Aldo Diallo è morto in una delle baracche in cui dormono ...