San Ferdinando | i sindacati | “È la terza incolpevole vittima | basta con gli impegni che

Nuovo incendio nella baraccopoli di San Ferdinando : morto un migrante. FOTO : Nuovo incendio nella baraccopoli di San Ferdinando : morto un migrante. FOTO All'origine del rogo, scoppiato nella notte , forse un fuoco per scaldarsi. La vittima è il 29enne senegalese Moussa Ba. La Prefettura: "I migranti saranno spostati in altri alloggi". Nell'ultimo anno altri due incendi avevano provocato due ...

Salvini : "Sgombereremo la baraccopoli<br> di San Ferdinando" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è intervenuto per commentare la tragedia avvenuta la scorsa notte nella tendopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove un giovane senegalese di 29 anni, Moussa Ba (noto anche come Aldo Diallo), ha perso la vita in un incendio scoppiato a causa del fuoco acceso per riscaldarsi. Il vicepremier e responsabile del Viminale ha commentato:"Sgombereremo la baraccopoli di San Ferdinando. ...