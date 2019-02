Salvini e la crisi di governo - retroscena : "Stavolta va fino in fondo". Lega Caterpillar - Di Maio schiacciato : È tranquillo, Matteo Salvini, sul voto online dei grillini che lunedì potrebbe dare il via libera al processo al ministro degli Interni sul caso Diciotti. Molto meno sulla frenata del M5s sulle autonomie differenziate per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Su questo tema, più che sugli altri, il g

Marco Travaglio sul caso Diciotti : "M5S in crisi d'identità - iscritti votino Sì al processo a Salvini" : "Fino a un anno fa, di fronte a un qualsiasi ministro indagato per sequestro di persona aggravato, il M5S non si sarebbe neppure posto il problema, perché avrebbe chiesto le immediate dimissioni dell'interessato. Ora nessuno si sogna di chiedere a Salvini di sloggiare: nemmeno le opposizioni, figurarsi gli alleati". Marco Travaglio critica la decisione del Movimento 5 stelle di affidare al voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau la ...

Matteo Salvini - la frase rubata al leghista : 'Quando cambia tutto' - verso la crisi di governo : Le tentazioni di mandare al diavolo l'alleanza di governo con il M5s per Matteo Salvini sono tante, tantissime dopo il trionfo in Abruzzo del candidato sostenuto dal centrodestra miracolosamente unito,...

Crisi Italia-Francia - Moavero : “Conte decide se intervenire su Di Maio e Salvini. A lui spetta la sintesi” : Sui toni duri usati dai vicepremier è Conte a decidere “come e quando intervenire. È certo che negli ultimi anni tante decisioni importanti del governo hanno una dimensione politica estera”. Da sottolineare che per ricucire, ora è “il momento della diplomazia con la D maiuscola, fatta di colloqui informali, mediazioni silenziose. Infine immagino che servirà una parola al al più alto livello: un colloquio tra Giuseppe Conte ed ...

Crisi Italia-Francia - Salvini si espone con Castaner per i timori sui migranti : Decisivi i dati sui senegalesi in Italia e la volontà di smarcarsi dall’alleato Di Maio. Asse tra Conte e Mattarella: occorre smorzare i toni. Oggi l’incontro al Quirinale

Crisi Italia-Francia - Salvini : “Lavoriamo insieme”. Castaner : “Non mi faccio convocare da nessuno” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini aveva invitato l'omologo francese Castener: "Mettiamo sul tavolo i dossier che ci riguardano, smettiamo di parlare e lavoriamo". Il ministro francese: "Non mi faccio convocare da nessuno. Il dialogo è costante tra noi, bisogna fare in modo che sia rispettoso"Continua a leggere

Matteo Salvini/ 'Crisi Italia-Francia per me è finita. Manuel Bortuzzo? Per me torna a nuotare' - Pomeriggio 5 - : Matteo Salvini a tutto tondo ai microfoni di Pomeriggio 5: da Manuel Bortuzzo alle stime Ue sull'economia, ecco le sue parole.

Crisi Roma-Parigi - da Salvini e Di Maio prove di distensione : «È per questo motivo - continua - che ho voluto incontrare dei rappresentanti dei 'gilet gialli' e della lista Ric, Ralliement d'Initiative Citoyenne,, perché non credo che il futuro della politica ...

Marco Travaglio - la crisi di nervi sui grillini che salvano Salvini : l'insulto più sanguinoso : Marco Travaglio ha deciso di cavalcare il malcontento che cova nella pancia del Movimento Cinque Stelle, provocato dall'indecisione grillina sul da farsi sul caso Diciotti e la richiesta del Tribunale ...

Salvini si prende l’Abruzzo e da lunedì sarà crisi di Governo : sarà il voto abruzzese a determinare l’estinzione grillina. Il flop è annunciato. Alle Regionali Matteo Salvini si prenderà anche l’Abruzzo.

La crisi in Venezuela approda alla Camera. Salvini : Maduro è fuorilegge - ora elezioni : La crisi in Venezuela approda in parlamento. Il 12 febbraio alle 11 si terranno nell'Aula della Camera comunicazioni del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi sulla situazione in Venezuela. Al termine dell'intervento del ministro verranno votate risoluzioni in Aula. L'Italia non e' l'unico Paese Ue a non aver riconosciuto Juan Guaido' come presidente ad interim del Venezuela. Ma e' pero' vero che noi siamo l'unico grande Stato europeo a ...

Crisi Venezuela - Salvini : Maduro è fuorilegge - ora elezioni : ... e dall'altro la violenza della forza», ha scandito il capo dello Stato, rivolgendosi alla politica.

Salvini-Di Maio a un passo dalla rottura. Ma è vera crisi? : A spiegarci quanto sta avvenendo è stato un testimone autorevole. In quel fuorionda rubato da La7 a Davos, il premier Giuseppe Conte anticipava alla cancelliera Merkel, la “sofferenza”...

