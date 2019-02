Salute | gufo o allodola? Così gli orari del sonno influenzano il cervello

meteoweb.eu

(Di sabato 16 febbraio 2019) Il popolo della notte si divide in due grandi categorie che come binari paralleli non si incroceranno mai: quelli che crollano appena dopo cena e all’alba sono svegli come grili, e quelli che invece tirano tardi e poi non si alzano fino a giorno inoltrato. Ebbene, essere ‘’ oppure ‘’ non è una caratteristica priva di conseguenze sui doveri quotidiani.Uno studio pubblicato su ‘Sleep‘ da Elise Facer-Childs e colleghi del Centre for Human Brain Health dell’università di Birmingham, nel Regno Unito, dimostra infatti che ildelle due tipologie di dormitori ha performance assai diverse dalle 9 alle 17.La fasciaa tradizionalmente cruciale per lo studio o il lavoro, attività che secondo gli scienziati vedrebbero i gufi sfavoriti per natura. La ricerca ha coinvolto 38 volontari tra gufi (a letto alle 2.30, sveglia ...