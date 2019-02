Rugby | Top12 2019 | Viadana-Mogliano 24-22 Il piede di Jackman tradisce gli ospiti

Rugby - TOP12 – Calvisano espugna il campo delle Fiamme Oro e vola in testa! : Vittoria importante per Kawasaki Robot Calvisano in trasferta sul campo delle Fiamme Oro: i ragazzi di coach Brunello si prendo il comando solitario della classifica Centra il bottino pieno il Kawasaki Robot Calvisano nell’anticipo della quindicesima giornata di campionato. La squadra guidata da Brunello supera 31-13 a domicilio le Fiamme Oro salendo momentaneamente in solitaria al primo posto a quota 58 punti. Partita molto equilibrata ...

Rugby – La Presentazione della XV giornata di Top12 : Top12: la Presentazione della XV giornata di campionato La quindicesima giornata del Top12 potrebbe in qualche modo rompere l’equilibrio in vetta alla classifica. Alle 15 di oggi è in calendario il primo big match di giornata con l’anticipo tra Fiamme Oro e Kawasaki Robot Calvisano: il XV di Guidi ha bisogno di una vittoria per alimentare le proprie chance play-off (quarto posto distante sette lunghezze), mentre i gialloneri hanno una ...

Rugby - Top12 2019 : per la Lazio sconfitta a tavolino col Verona e quattro punti di penalizzazione : Il Giudice Sportivo riscrive l’esito della gara Lazio-Verona del Top 12 di Rugby, andata in scena domenica scorsa: sul campo avevano vinto gli ospiti per 31-35 con bonus offensivo per la squadra vincente e doppio bonus per i padroni di casa, è invece stata comminata la sconfitta a tavolino sempre della squadra laziale, che ha perso così i due punti guadagnati sul campo e si è vista infliggere altri quattro punti di ...

Top12 - Lazio Rugby penalizzata di quattro punti : i motivi : Top12, quattro punti di penalizzazione per la Lazio Rugby Il Giudice Sportivo, rilevato dal referto del Sig. Giuseppe Vivarini che in occasione della gara Lazio Rugby 1927 v Verona Rugby di domenica 10 febbraio, valida per la quattordicesima giornata del Campionato Italiano Top12, la Società Lazio Rugby 1927 ha impiegato quattro giocatori di formazione estera (CORONEL Nicolas Juan, CEBALLOS Ignacio Bernardo, BRUNO Alejandro Rodrigo e ...

Rugby – Top12 - risultati 14ª Giornata : Calvisano - Rovigo e Valoruby restano al comando : Vittorie importanti per Calvisano, Rovigo e ValoRugby che restano in vetta: i risultati della 14ª Giornata di Top12 La quattordicesima Giornata del Top12 vede il terzetto di testa del massimo campionato mantenere il passo: sul neutro di Parma il ValoRugby Emilia passa agevolmente contro il Valsugana Rugby Padova, fermato per 38-7, mentre il Kawasaki Robot Calvisano passeggia in casa contro il Lafert San Donà, costretto a una resa senza ...

Rugby - Top12 2019 : vittoria con bonus per le tre capoliste. Perdono contatto le Fiamme Oro - addio semifinali? : Il Top12 di Rugby è arrivato alla 14ma giornata, la terza del girone di ritorno: oggi si sono disputati in contemporanea tutti gli incontri, al termine dei quali resiste il terzetto al comando. Il Calvisano passeggia contro il San Donà, battuto 62-14, il ValoRugby supera per 38-7 il Valsugana, mentre il Rovigo espugna non senza difficoltà il campo del Mogliano per 17-25. Perde una lunghezza il Petrarca, che batte 17-6 il Viadana ma non trova il ...

Rugby – Top12 - la presentazione della XIV giornata di campionato : La bagarre in vetta al Top12 e la lotta per non retrocedere saranno i temi portanti della quattordicesima giornata di campionato Tre le squadre in vetta a quota 48 punti: derby veneto per il FEMI-CZ Rovigo che, reduce da sette vittorie consecutive, sarà di scena a Mogliano; il Kawasaki Robot Calvisano proverà a proseguire la sua corsa affrontando il San Donà che inizia a guardarsi le spalle da una potenziale rincorsa delle avversarie in ...

Rugby - Top12 2019 : scontri diretti al Rovigo e al ValoRugby. Vince Calvisano - un terzetto al comando : Il Top12 di Rugby è arrivato alla tredicesima giornata, la seconda del girone di ritorno: oggi si sono disputati in contemporanea tutti gli incontri, tra i quali spiccavano gli scontri al vertice tra Fiamme Oro e ValoRugby Emilia, con gli ospiti che hanno violato il campo dei cremisi Vincendo per 33-35, e tra Rovigo e Petrarca, con i padroni di casa che hanno sconfitto i Campioni d’Italia per 17-10. Ne approfitta il Calvisano, che passa ...

Rugby - TOP12 : Rovigo - Calvisano e ValoRugby volano in vetta : Rovigo, Calvisano e ValoRugby volano in vetta al TOP12 di Rugby, ecco quanto accaduto nella 13ª giornata Diventa sempre più avvincente la lotta in vetta al TOP12 che nella tredicesima giornata regala nuove emozioni e ribaltoni. Al comando della classifica troviamo tre squadre: FEMI-CZ Rovigo, Kawasaki Robot Calvisano e ValoRugby Emilia. I Bersaglieri allo stadio “Battaglini” si aggiudicano il derby d’Italia 17-10 contro il Petrarca in una ...

Rugby – Top12 - le designazioni arbitrali della 13ª giornata : Ufficiali le designazioni della Top12 di Rugby per il XIII turno Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare del XIII turno di Top 12, in programma domenica prossima, 3 febbraio. Il match clou della giornata, Femi Cz Rovigo – Argos Petrarca Padova prime classificate a 44 punti, è affidato a Marius Mitrea mentre i match delle seconde classificate Kawasaki Motor Calvisano, in ...

Rugby - TOP12 12ª Giornata – Bagarre in vetta - vincono le prime 5 in classifica! : Apertissima la lotta per la vetta della TOP12: Bagarre in alta classifica, vincono tutte le prime 5 Continua la Bagarre in testa al TOP12. Nella dodicesima Giornata di campionato vincono le prima cinque squadre in classifica che si ritrovano racchiuse in soli cinque punti. Nel derby di Padova il Petrarca riesce a ribaltare il passivo contro il Valsugana aggiudicandosi la stracittadine per 24-17, con la squadra di Polla Roux che riesce a ...

Rugby – Top12 : inizia il girone di ritorno - la presentazione della XII giornata : TOP 12: al via il girone di ritorno, la presentazione della XII giornata di sfide della palla ovale Dopo le due settimane di pausa dedicate al Continental Shield e alla Coppa Italia, il Top12 torna a prendersi la scena con la dodicesima giornata di campionato con la prima giornata di ritorno, tutta in programma alle ore 15 e disponibile in diretta sui canali social della Federazione Italiana Rugby. Bagarre in testa alla classifica con ...

Rugby – Dove vedere il ritorno della Guinness Pro14 e del TOP12 : Rugby in tv: il palinsesto ovale del weekend Il ritorno del Guinness Pro14 e del TOP12 andranno a popolare il palinsesto televisivo del prossimo weekend rugbistico. Si parte nella serata di domani con la Benetton Treviso che farà visita all’Ulster. I Leoni di coach Crowley hanno nel mirino i play-off: diretta della partita su DAZN alle 20.35. Il clou della programmazione rugbistica è nella giornata di sabato 26 gennaio. Alle 14 le Zebre ...

Rugby Top12 - XI giornata : Rovigo sale al secondo posto - bene Verona : Rugby Top12, XI giornata andata in scena oggi con tre posticipi: FEMI ha battuto Rovigo 59-27, vittoria anche per Verona Con i tre posticipi odierni si è conclusa la seconda parte della XI giornata di Top12. Con un netto 59-27 il FEMI-CZ Rovigo si aggiudica il derby veneto contro il Lafert San Donà e sale al secondo posto in classifica appaiato al ValoRugby Emilia, ad un punto dalla capolista Petrarca. Gara in salita per gli uomini di ...