Rugby | Pro14 2019 | Benetton-Scarlets 25-19 Prosegue il sogno post season per i trevigiani

Benetton Rugby – Scelti i Leoni per la sfida di Guinness PRO14 contro gli Scarlets : Tutto pronto per la sfida di Guinness PRO14 fra Benetton Rugby e Scarlets: Scelti i Leoni che prenderanno parte al match Dopo le due settimane di pausa dovute agli impegni delle Nazionali Maggiori nel Guinness Six Nations, questo weekend ritorna il Guinness PRO14. I Leoni di coach Crowley saranno impegnati nell’importante match casalingo contro gli Scarlets, la gara andrà in scena allo Stadio Monigo alle ore 18:15. Il match verrà diretto ...

Rugby - Pro14 2019 : per il Benetton c’è lo scontro diretto con gli Scarlets. Vincere per cullare il sogno post season : Giusto il tempo di distogliere lo sguardo dal Sei Nazioni ed ecco che il Pro14 di Rugby ci offre già una gara che, seppure arrivi appena scavalcati i due terzi della regular season, può essere fondamentale per la post season: la 15ma giornata dell’ormai ex torneo celtico riserva infatti l’incrocio tra Benetton Treviso e Scarlets. I trevigiani arrivano da quattro vittorie ed un pari, mentre i gallesi hanno perso le ultime due gare, ma ...

Rugby – Guinness Pro14 - presentato il prossimo evento di Mantova : Tutto pronto per la grande festa dello Zaffanella con la doppia sfida di Zebre e Rugby Viadana 1970 A Palazzo Cervetta, una delle sedi istituzionali della Provincia di Mantova, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento ovale di sabato 16 febbraio allo Stadio Zaffanella di Viadana. Alle 15:30 si partirà con la partita internazionale di Guinness Pro14 che si disputerà tra lo Zebre Rugby Club e la franchigia irlandese del ...

Rugby - Guinness PRO14 – Zebre sconfitte in Sud Africa dai Cheetahs per 61-28 : Netta sconfitta per le Zebre impegnate nella trasferta sudAfricana in casa dei Cheetahs: la formazione italiana crolla 61-28 Chiusa la campagna europea di EPCR Challenge Cup le Zebre sono tornate in campo nel Guinness PRO14 affrontando l’unica trasferta sudAfricana stagionale. Nel caldo estivo di Bloemfonteini bianconeri hanno giocato l’ultima gara prima di due weekend di stop per gli impegni della nazionale nel Guinness Sei Nazioni 2019. ...

Rugby - Pro14 2019 : Ulster-Benetton 17-17. Trevigiani raggiunti all’ultimo assalto - pari che sa di beffa : Un pari che sa di atroce beffa quello ottenuto per 17-17 dal Benetton Treviso a Belfast contro i nordirlandesi dell’Ulster nella quattordicesima giornata del Pro 14 di Rugby: i Trevigiani conquistano soltanto due punti e salgono a quota 37, al secondo posto nella Conference 2, tenendo a distanza la squadra affrontata oggi, ma esponendosi al sorpasso dell’Edimburgo, con gli scozzesi che saranno in campo nella giornata di domani. Nel ...

Rugby - Guinness PRO14 – Match speciale contro i Cheetahs per Biagi : diventerà il 5° centurione delle Zebre : Partita speciale per George Biagi quella valevole per il 14° turno del Guinness PRO14 contro i Cheetahs: il capitano bianconero diventerà il 5° centurione delle Zebre Le Zebre hanno concluso la rifinitura stamane al Toyota Stadium di Bloemfontein in Sudafrica dopo l’allenamento di ieri al Grey College in vista della gara di domani. Nel 14° turno del Guinness PRO14 il XV del Nord-Ovest sfiderà al Toyota Stadium della capitale del Free State ...

Rugby – Dove vedere il ritorno della Guinness Pro14 e del TOP12 : Rugby in tv: il palinsesto ovale del weekend Il ritorno del Guinness Pro14 e del TOP12 andranno a popolare il palinsesto televisivo del prossimo weekend rugbistico. Si parte nella serata di domani con la Benetton Treviso che farà visita all’Ulster. I Leoni di coach Crowley hanno nel mirino i play-off: diretta della partita su DAZN alle 20.35. Il clou della programmazione rugbistica è nella giornata di sabato 26 gennaio. Alle 14 le Zebre ...

Rugby – Guinness PRO14 - le Zebre volano in Sudafrica : le sensazioni del tallonatore Luus : Il tallonatore delle Zebre Luus presenta la sfida in Sudafrica, sua terra d’origine Le Zebre hanno lasciato lunedì l’Italia dirette in Sudafrica dove sabato affronteranno l’unica gara nell’Emisfero Sud della stagione. Al Toyota Stadium di Bloemfontein i bianconeri sfideranno i Cheetahs nel 14° turno del Guinness PRO14, ultimo turno prima della pausa di due weekend per l’inizio del Guinness Sei Nazioni 2019. A presentare la sfida è il ...

Rugby - Guinness PRO14 – Le Zebre sbarcano in Sudafrica : sabato la sfida ai Cheetahs : Le Zebre sbarcano in Sudafrica: alle 16 italiane di sabato, la sfida contro i Cheetahs al Toyota Stadium di Bloemfontein nel 15° turno del Guinness PRO14 Le Zebre sono partite ieri da Parma per affrontare la trasferta più lunga della stagione, quella in Sudafrica. sabato alle 16 italiane infatti i bianconeri affronteranno i Cheetahs al Toyota Stadium di Bloemfontein nel 15° turno del Guinness PRO14. La delegazione bianconera é atterrata ...

Rugby – Nuovo fischietto italiano in Guinness PRO14 : fa il suo esordio Andrea Piardi : Venerdì 15 febbraio farà il suo esordio in Guinness PRO14 Andrea Piardi, designato per arbitrare la sfida tra Munster e Southern Kings esordio in Guinness PRO14, venerdì 15 febbraio, per il giovane fischietto italiano Andrea Piardi, designato per dirigere l’incontro in calendario all’Irish Independent Park di Cork tra i padroni di casa del Munster e la franchigia sudafricana dei Southern Kings. Per il debutto nel torneo transnazionale che ...

Rugby - Guinnes PRO14 – Zebre caparbie - ma i francesi trovano il bonus nel finale e si qualificano : Zebre caparbie a la Rochelle ma la formazione francese trova il bonus all’83° minuto e si qualifica Dopo tre sconfitte consecutive nel Guinness PRO14, le Zebre sono tornate in campo questa sera allo Stade Deflandre de La Rochelle nella sfida del girone 4 della Challenge Cup. Per tenere aperte le speranze di passaggio del turno i bianconeri dovevano cercare il successo o comunque punti in riva all’Oceano Atlantico nell’ultima ...

Rugby - Guinness PRO14 – Il 16 febbraio le Zebre affronteranno i Campioni d’Europa del Leinster allo stadio Zaffanella di Viadana : Il prossimo 16 febbraio il Zebre Rugby Club affronterà i Campioni d’Europa del Leinster in un attesissimo match di grande prestigio L’associazione Rugby Viadana 1970 e lo Zebre Rugby Club sono lieti di annunciare il ritorno del Rugby internazionale allo stadio Zaffanella di Viadana dopo 7 anni. Il 16 febbraio infatti il Guinness PRO14 farà il suo ritorno nell’impianto casa del Rugby Viadana 1970 per ospitare la prestigiosa sfida tra ...

Rugby - Pro14 2019 : sarà Joy Neville ad arbitrare Benetton-Glasgow. Una paladina dei diritti arcobaleno a Treviso : Nel momento storico in cui in Italia divampa la polemica sessista circa il settore dello stadio riservato a soli uomini in Arabia Saudita per la disputa della Supercoppa Italiana di calcio, ecco che arriva dal Rugby una designazione che pare giungere a proposito: sarà una donna a dirigere Benetton-Glasgow, match valido per il Pro14. Joy Neville è stata eletta nel 2017 miglior arbitro al mondo ed è notoriamente una paladina dei diritti ...

Rugby – Guinness PRO14 : Benetton pronto alla sfida contro i Glasgow Warriors - ecco il XV scelto da coach Crowley : Lo staff tecnico biancoverde cambia nove giocatori rispetto al XV schierato lo scorso sabato Domani pomeriggio i Leoni di coach Crowley, dopo il doppio successo contro il Zebre Rugby Club, ospiteranno i Glasgow Warriors gara valida per il 13° round di Guinness PRO14. Allo Stadio Monigo la gara avrà inizio alle ore 15:00 e sarà diretta, prima volta per il Benetton Rugby, dall’arbitro donna irlandese Joy Neville e dagli assistenti Frank ...