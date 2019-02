ilfattoquotidiano

: Rovigo, minaccia il suicidio da un ponte: i passanti lo insultano. “Buttati pagliaccio, così possiamo tornare a cas… - Cascavel47 : Rovigo, minaccia il suicidio da un ponte: i passanti lo insultano. “Buttati pagliaccio, così possiamo tornare a cas… - TutteLeNotizie : Rovigo, minaccia il suicidio da un ponte: i passanti lo insultano. “Buttati pagliaccio… - PAESEXFESSI : RT @GiancarloDeRisi: Minaccia il #suicidio dal ponte, l'ira degli automobilisti: 'Buttati, così torniamo a casa'. Terribile, ma è successo… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Un uomo disperato perché non gli fanno vedere più i suoi figlidi suicidarsi buttandosi giù da une i tantiche assistevano alla scena, anziché mostrargli solidarietà, loe gli intimano di lanciarsi così da non fargli perdere altro tempo. Succede a, in Veneto, dove tre giorni fa un 38enne di origini albanesi è rimasto per due ore sul bordo delsull’Adige della Statale 16, tra Boara Polesine e Boara Pisani, come riferisce il quotidiano locale La Voce di. L’uomo si è salvato ma in quelle ore di apprensione la polizia ha assistito alle sceneggiate dei tanti automobilisti rimasti bloccati nel traffico, paralizzato per due ore: “Buttati, buttati“, gli gridavano, “Stai bloccando tutto il traffico“. E ancora: “Buttati, hai rotto”. “Buttati, così possiamo passare“. Tutto ...